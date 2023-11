Maltempo, Schlein all’attacco delle destre: “Al governo c’è chi nega l’emergenza climatica”

La segreteria del Pd, Elly Schlein, cerca unità nelle opposizioni e va all’attacco del governo dopo che il maltempo ha provocato almeno cinque vittime in Toscana. Per la leader dem all’esecutivo c’è chi nega l’emergenza climatica e non investe nella prevenzione.

A Radio 24 Schlein parla di quanto avvenuto nelle ultime ore in Toscana: “Purtroppo un altro evento climatico estremo si abbatte sulla Toscana e sul Veneto. Grande vicinanza alle popolazioni colpite e alle famiglie dei morti che purtroppo ci sono stati. Però al governo c’è chi continua a negare l’emergenza climatica e blocca le rinnovabili e non investe ancora a sufficienza sulla prevenzione del dissesto”.

Schlein cerca unità nelle opposizioni

La segretaria del Pd parla anche del tentativo di formare coalizioni vincenti per le elezioni locali: “Stiamo agevolando la creazione di tavoli per una coalizione più ampia in tutti i territori in cui si va al voto. C’è un grande sforzo da parte del Pd per allargare le coalizioni perché sappiamo che da soli non bastiamo”.

In vista di amministrative e regionali, spiega, “stiamo dialogando in modo unitario con tutti”. Schlein si rifiuta di parlare di “formule astratte” quando si fa riferimento ad alleanze strutturali con M5s e Azione, anche se “sui territori stiamo riuscendo”, afferma. Con i 5 Stelle c’è convergenza su alcuni temi, secondo la segretaria del Pd: “Cerchiamo di spingere su alcune battaglie comuni, come il salario minimo su cui abbiamo costretto il governo a rispondere”.

L’11 novembre il Pd tornerà in piazza “per la giustizia sociale e la pace. C’è bisogno contro i tagli che si profilano alla sanità pubblica”, ma anche contro la manovra e per tornare a chiedere il salario minimo.