Maneskin accusati di plagio per il nuovo singolo: Supermodel simile a una canzone dei Nirvana

Maneskin accusati di plagio immediatamente dopo l’uscita del nuovo singolo Supermodel. Pubblicato nella giornata del 13 maggio, sono arrivate immediatamente le critiche di molti utenti sui social.

Maneskin accusati di plagio per il nuovo singolo

Dopo la vittoria dello scorso anno, la band musicale dei Maneskin è torna all’Eurovision Song Contest 2022. Il 14 maggio i vincitori della scorsa edizione saliranno sul palco del Pala Olimpico di Torino per presentare il nuovo singolo Supermodel.

Il nuovo singolo è il primo brano inedito pubblicato dai Maneskin in sette mesi (l’ultimo, “Mammamia”, uscì a ottobre). Immediatamente, la pubblicazione della canzone, sui social ci sono stati diversi commenti che parlano di troppa somiglianza, se non addirittura plagio, con un celebre brano dei Nirvana.

Supermodel simile a una canzone dei Nirvana

Il brano dei Nirvana in questione è Smells Like Teen Spirit. Secondo alcuni utenti sarebbe Supermodel sarebbe un plagio mentre secondo altri soltanto un tributo alla famosa band. La somiglianza tra le due canzoni c’è. I Nirvana sono stati un gruppo grunge statunitense formatosi nella città di Aberdeen (Washington) attivo dal 1987 sino al 1994, anno della morte di Kurt Cobain. Sono stati i precursori del genere grunge e in generale dell’alternative rock, furono uno tra i gruppi più noti nella musica dei primi anni novanta e una delle ultime band grunge prima dell’avvento del punk revival. Il gruppo ha venduto quasi 75 milioni di dischi,

Anche lo scorso anno, sulla scia del successo all’Eurovision, il brano di Zitti Buoni è stato accusato di plagio da una band olandese poco conosciuta, The Vendettas.