Eurovision 2022, Maneskin ospiti della finale: ecco la nuova canzone che porteranno in anteprima

Eurovision Song Contest 2022, Maneskin: la band musicale dal successo internazionale torna sul palco che li ha visti vittoriosi nel 2021. Lo fanno da ospiti e con una canzone inedita.

Eurovision Song Contest 2022, Maneskin ospiti della finale

Dopo la vittoria dello scorso anno, la band musicale dei Maneskin torna all’Eurovision Song Contest 2022. Il prossimo 14 maggio i vincitori della scorsa edizione saliranno sul palco del Pala Olimpico di Torino. Con il singolo Zitti e Buoni attualmente contano più di 4,5 miliardi di ascolti in tutte le piattaforme digitali e 10 dischi di diamante, 185 platino e 42 oro a livello globale. Grazie alla loro vittoria nel 2021, il gruppo ha raggiunto il successo mondiale con i singoli “I Wanna be your slave” e “Beggin’”, di cui il primo che ha raggiunto la vetta del numero 5 nel Regno Unito e il secondo la vetta del numero 13 negli Stati Uniti. Dalle strade di Roma la successo internazionale.

La 66 edizione dell’Eurovision Song Contest sarà in onda su Rai 1 il 10 e il 12 maggio (con le due semifinali) e il 14 maggio, con la gran finale. A presentare l’edizione italiana saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Ecco la nuova canzone che porteranno in anteprima

All’Eurovision in anteprima mondiale tv dal vivo, i Maneskin porteranno sul parlo il loro nuovo singolo “Supermodel“, in uscita venerdì 13 maggio. In seguito, la band si preparerà al tour in Nord America con una serie di importanti partecipazioni nei Festival internazionali quest’estate, tra cui Lollapalooza, Reading & Leeds, Summer Sonic Festival, Rock in Rio, Aftershock e molti altri.

Il nuovo singolo è il primo brano inedito pubblicato dai Maneskin in sette mesi (l’ultimo, “Mammamia”, uscì a ottobre). Sui social sono state diffuse le prime immagini della nuova canzone.

