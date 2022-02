Eurovision 2022, San Marino seleziona i cantanti con il contest “Una voce per San Marino”: Achille Lauro e gli altri big in gara

Eurovision 2022, San Marino avrà il suo rappresentante per la competizione musicale internazionale in programma a maggio a Torino. Tanti artisti si sono candidati da Sanremo ma solo uno l’ha spuntata.

Eurovision 2022, San Marino seleziona i cantanti con un contest

L‘Eurovision Song Contest si avvicina: la competizione musicale internazionale che mette insieme gli artisti in rappresentanza del proprio paese. L’Italia è rappresentata da chi vince il Festival di Sanremo, quindi quest’anno ad andare all’Eurovision tocca alla coppia Mahmood e Blanco.

Nelle ultime ore, un altro paese vorrebbe partecipare con il suo artista rappresentante. Ecco che dopo Sanremo, molti artisti provenienti dall’Ariston hanno fiutato l’occasione e così il contest locale “Una voce per San Marino” sta ottenendo molta visibilità grazie alla risposta di alcuni importanti artisti. La finale di “Una voce per San Marino”, che si terrà sabato 19 febbraio al Teatro nuovo a Dogana, nella repubblica di San Marino.

“Una voce per San Marino”: Achille Lauro e gli altri big in gara

Diversi artisti si sono “candidati” direttamente ed indirettamente per partecipare al contest “Una voce per San Marino”, in onda sull’emittente locale, perché chi lo vincerà potrà partecipare all’Erovision in rappresentanza di San Marino.

Così La Rappresentante di Lista e Tananai hanno cominciato a scherzare sui social proponendosi per rappresentare i colori di San Marino. In realtà, i concorrenti che sicuramente si giocheranno la finale la spagnola Cristina Ramos, Alessandro Coli e Dj Burak Yeter dall’Olanda, Fabry &Labiouse feat Miodio dalla repubblica di San Marino, il bresciano Matteo Faustini – che ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 nelle Nuove Proposte con il brano “Nel bene e nel male” -,

Poi ci sono anche nomi più conosciuti del panorama musicale italiano come Ivana Spagna, Valerio Scanu Blind, rapper protagonista di X Factor nel 2020, Tony Cicco & Deshedus e Alberto Fortis. Nelle ultime ore poi è arrivato a sorpresa l’annuncio importante: direttamente dall’Ariston Achille Lauro.