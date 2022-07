Maneskin al Circo Massimo di Roma: orari, apertura cancelli e scaletta del concerto di sabato 9 luglio 2022

Maneskin al Circo Massimo di Roma: qual è la scaletta dell’atteso concerto della band romana in programma nella serata di sabato 9 luglio?

Maneskin al Circo Massimo di Roma: scaletta del concerto di sabato 9 luglio 2022

Conclusi i concerti all’Arena di Verona e allo Stadio G. Theghil di Lignano Sabbiadoro, i Maneskin sono pronti ad approdare al Circo Massimo di Roma per il tanto atteso concerto di sabato 9 luglio. Nel corso dell’evento, la band romana proporrà ai 70 mila fan accorsi nella Capitale i brani che li hanno accompagnati ai tempi del loro esordio musicale sino ad arrivare al successo consacrato da Zitti e Buoni e dalla vittoria del Festival di Sanremo, prima, e dell’Eurovision Song Contest, poi, e al nuovo singolo Supermodel.

Per quanto riguarda i brani in programma, la scaletta dovrebbe essere la seguente:

Zitti e buoni

In nome del padre

Mammamia

Chosen

Womanizer (cover Britney Spears)

La paura del buio

Supermodel

Coraline

Close to the Top

Amandoti (cover CCCP)

I Wanna Be Your Slave

If I Can Dream (cover Elvis Presley)

For Your love

Gasoline

Torna a casa

Vent’anniI Wanna Be Your Dog (cover The Stooges)

Beggin’ (cover The Four Seasons)

Morirò da re

Touch Me

My Generation

Lividi sui gomiti

Le parole lontane

I Wanna Be Your Slave (bis)

Orari, biglietti e come arrivare

Il concerto dei Maneskin al Circo Massimo di Roma, che fa parte della ben più ampia manifestazione Rock in Roma 2022, avrà inizio alle ore 21:00 di sabato 9 luglio.

I biglietti dell’evento sono andati sold out in modo quasi immediato. Il prezzo, tuttavia, variava dai 46 euro (prato) ai 63,25 euro (Pit 2) e ai 69 eruo (Pit 1).

Per raggiungere il Circo Massimo, è possibile prendere la linea B della metropolitana dalla stazione centrale Roma Termini in direzione Laurentina e scendere alla fermata Circo Massimo. Per coloro che viaggiano in aereo, la stazione di Roma Termini può essere raggiunta da Fiumicino con il treno Leonardo Express.