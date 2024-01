Manovra, bufera sul consigliere della Corte dei Conti Degni per un tweet contro il Governo

“Occasione persa. C’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti”. È quanto ha scritto su X, il 30 dicembre scorso, in occasione dell’approvazione della Manovra, il docente universitario e consigliere della Corte dei Conti, Marcello Degni, scatenando le proteste del centrodestra.

Il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti esaminerà il caso in via di urgenza

Il tweet di Degni, rivolto a Elly Schlein e al Pd, è stato preso di mira da molti deputati di FdI e Lega che ora chiedono al Partito democratico di prendere le distanze e allo stesso consigliere della Corte dei Conti di dimettersi. “In merito a talune dichiarazioni rese da un magistrato – espresse su social media al di fuori di canali istituzionali e che non rappresentano in alcun modo posizioni dell’Istituto – la questione verrà esaminata in via di urgenza nella prossima adunanza del Consiglio di presidenza per le valutazioni di competenza” ha riferito oggi con una nota l’Ufficio Stampa della Corte dei Conti.

Occasione persa. C’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti. @ellyesse @marioricciard18 — Marcello Degni (@marcellodegni) December 30, 2023

Malan: “È inquietante che Marcello Degni prenda posizioni estreme palesemente contrarie agli interessi dell’Italia”

“È inquietante che Marcello Degni, titolare del delicato ruolo di Consigliere della Corte dei Conti, prenda posizioni estreme palesemente contrarie agli interessi dell’Italia, al punto che nessuno in Parlamento ha osato sostenerle” denuncia il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan. “Degni – aggiunge l’esponente del Carroccio -, che è anche docente universitario e direttore di un master di pubblica amministrazione, ha infatti pubblicato su X un messaggio in cui recrimina che ‘potevamo farli sbavare di rabbia’ portando l’Italia all’esercizio provvisorio, cosa che avrebbe privato gli italiani dei benefici portati da questa legge di bilancio, e avrebbe fatto gravi danni ai conti dello Stato facendo inevitabilmente salire gli interessi da pagare sulle nuove collocazioni dei titoli del nostro debito”.

“Ora – aggiunge Malan -, la tutela dei conti dello Stato è proprio il compito che la Costituzione e la legge affidano alla Corte dei Conti, di cui Marcello Degni è consigliere. Per il suo ruolo, questo è anche più grave di altre prese di posizione che pure manifesta sul social: l’esaltazione di Toni Negri, condannato in via definitiva per associazione sovversiva e concorso morale in rapina, o l’esplicito sostegno a comunismo e ateismo di Stato”.

Gasparri: “Mi attendo una rapida estromissione”

“Apprezzo la nota della Corte dei Conti sulle presunte affermazioni di tale Degni. Qualora le affermazioni a lui attribuite risultassero vere mi attendo una rapida estromissione dello stesso, diciamo entro la serata” ha detto, invece, il Capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.