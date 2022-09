Manuel Vallicella, chi era l’ex tronista di Uomini e Donne: malattia, suicidio e l’ultimo saluto su Instagram

Manuel Vallicella aveva solo 35 anni e si è tolto la vita. Il suo suicidio è ancora da chiarire per lui che per un periodo è stato sotto la luce dei riflettori per aver partecipato al programma Uomini e Donne.

Manuel Vallicella, chi era l’ex tronista di Uomini e Donne: malattia

Manuel Vallicella è nato a Caldiero in provincia di Verona il 9 gennaio 1987. Aveva il sogno di fare il tatuatore. Tuttavia, nel mondo dello spettacolo era conosciuto perché è stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne negli ultimi anni. Prima come corteggiatore e poi come tronista ma la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi non è durata a lungo. Non soffriva di una malattia in particolare ma a quanto pare non riusciva a reggere il peso della notorietà. “Mi rendo conto che nonostante faccia delle esterne belle con le ragazze, quando torno a casa mi viene l’angoscia: è da quando ho iniziato il trono che non dormo la notte, sto male, non so se riesco ad andare avanti”.

Una vicenda cha ha scossa la sua vita è stata sicuramente la morte della mamma nel 2019. La donna aveva già sconfitto per due volte il cancro, finendo poi per essere stroncata da una terribile malattia degenerativa, il Parkinson.

Manuel Vallicella: suicidio e l’ultimo saluto su Instagram

L’ex tronista si è tolto la vita per ragioni che non sono ancora state rese pubbliche. Ad annunciarlo al sito Biccy.it è stato l’amico fraterno Enrico Ciriaci. La notizia è stata poi riportata e confermata anche dal blogger Amedeo Venza che ha dedicato alla memoria del giovane volto tv un post Instagram con queste parole: “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip”.

Manuel prima di compiere il gesto estremo ha condiviso un post emblematico su Instagram come ultimo saluto con queste parole: “Si può dire tutto senza dire niente”. Così a soli 35 anni si è spenta la sua vita.

