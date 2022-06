Maradona è vivo? La foto virale che lo ritrae a Wembley per Italia-Argentina

Maradona è vivo? Tutti sanno che il genio del calcio ha lasciato questa vita a 60 anni il 25 novembre 2020. La sua dipartita non è stata ancora superata da milioni di tifosi di calcio tanto da vederlo ovunque ancora oggi.

Maradona è vivo?

Nelle ultime ore, una foto ha fatto risorgere il ‘mito’ Maradona. La notizia ‘miracolosa’ è partita dall’account Twitter di Sara Aribó, fotografa professionista che ha postato lo scatto originale in bianco e nero di Messi con gli spalti in secondo piano durante la partita tra Italia e Argentina persa dagli azzurri per 0-3 lo scorso 2 giugno 2022. La fotografa in realtà aveva un altro obiettivo: “Ho fatto questa foto alla Finalissima a Wembley e mi piacerebbe trovare la ragazza con le braccia alzate, ci riusciamo?”. I tifosi però anziché cercare la ragazza si sono concentrati sull’uomo con un berretto e con lo sguardo verso il basso ma soprattutto una corporatura molto simile a quella di Maradona nei suoi ultimi anni di vita.

La foto virale che lo ritrae a Wembley per Italia-Argentina

Nella foto, tantissimi sono stati i tifosi da tutto il mondo che hanno intravisto la figura di Diego Armando Maradona in mezzo alla folla che guardava la partita. “Il Diez è vivo, Diego era a Wembley, non poteva non seguire la sua Argentina”, è la frase diventata virale insieme a “elijo creer” ovvero “scelgo di credere”: “Non dirò quello che vedo. Lo vedi tu stesso. Scelgo solo di credere”. Non è la prima volta, che dei miti della musica in particolare sono stati riportati in vita più dalla passione e la nostalgia come nei casi di Elvis e Jim Morrison.