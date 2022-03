Marco Melandri: fidanzata, patrimonio, stipendio, vita privata

Marco Melandri è un ex pilota italiano di MotoGp. Ha ufficialmente dato l’addio alle due ruote nel 202o per poi iniziare nel 2022 una nuova avventura nel mondo dello spettacolo televisivo.

Marco Melandri: vita privata

Marco Melandri è nato il 7 agosto 1982. La sua carriera professionale è nata e si è sviluppata sulle due ruote nel motociclismo. A 8 anni è passato alle minimoto e, nel 1997, è stato campione italiano della 125. Il suo esordio in un Gran Premio è avvenuto nel 1997 in Repubblica Ceca (dove ha conquistato il 17° posto) e, a seguire, ha disputato 4 gare all’Europeo. Nel 1998 è stato il più giovane pilota a vincere il Gran Premio di motociclismo Marco è stato campione del mondo della classe 250 nel 2002, è primatista italiano di vittorie nel Campionato mondiale Superbike, con 22 successi. Le sue squadre sono state la Honda, la Ducati e l’Aprilia. Nel 202o si è ufficialmente ritirato.

Nel 2022 è entrato ufficialmente nel cast del reality de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda il prossimo lunedì 21 marzo, come rivelato dalla conduttrice Ilary Blasi a Michelle Impossible. La nuova edizione del reality show prevede innumerevoli novità e cambiamenti rispetto agli opinionisti e ai partecipanti al format.

Marco Melandri: fidanzata

L’ex campione di motociclismo è legato dal 2005 a Manuela Raffaetà. La coppia ha una figlia, Martina, nata il 19 luglio 2014. Nel marzo 2022 ha rivelato che la loro storia è finiti e che ha iniziato una nuova relazione: “Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM ( non taggo e non faccio nomi per privacy ) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre. […] AM una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava”.

Patrimonio e stipendio

I piloti di MotoGP sono tra gli sportivi più pagati in circolazione. L’ingaggio di Marco Melandri, nel 2010 ammontava a 500 mile euro. Così riporta il sito GpOne.it.