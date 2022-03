Marco Messeri: i film, la moglie e i figli dell’attore amico di Massimo Troisi

Marco Messeri è un celebre attore italiano, molto legato a Massimo Troisi con cui ha condiviso diversi film. Tra le ultime partecipazioni si registra quella nel film 18 Regali.

Marco Messeri: vita privata

Marco Messeri è nata a Livorno il 15 dicembre 1948. Famoso attore italiano, ha esordito nella Locandiera di Paolo Cavara con Celentano e Villaggio e ha partecipato a Ricomincio da tre di Massimo Troisi.

Non solo attore ma anche doppiatore, comico, regista ed autore. Dopo aver conseguito il diploma presso il Lice Artistico, ha cominciato la sua formazione dapprima presso l’Accademia di belle arti di Firenze e poi presso l’Accademia d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Nel 1968 a soli 20 anni debutta con “Il Brasile” diretto da Paolo Poli e comincia la sua gavetta nei cabaret di Milano. La sua carriera si divide tra cinema, radio e tv.

Marco Messeri: film

L’attore è stato molto legato a Massimo Troisi e infatti insieme hanno recitato in diversi film come Morto Troisi, viva Troisi!, Pensavo fosse amore invece era un calesse e Le vie del Signore sono finite, pellicola con cui vince il Ciak d’oro come migliore attore. La filmografia di Messeri vanta più di 50 i film a cui ha partecipato. Ecco solo alcuni: da “La messa è finita” a “Palombella Rossa”, da “La prima cosa bella” a “La passione”.

La moglie e i figli dell’attore

Luisanna Messeri, nata a Firenze nel giugno del 1960, è un volto noto della televisione italiana nell’ambito della cucina. Cresciuta tra il Chianti e il Valdarno, è da sempre divulgatrice di formidabili ricette tradizionali appartenenti alla sua terra.

La divulgatrice è partita dal programma in onda su AliceTv, Il Club delle cuoche, e poi è arrivata alla trasmissione di Rai 1, condotta da Antonella Clerici, La prova del cuoco. Ha sposato l’attore Marco Messeri e i due hanno avuto due figli, Cosimo e Maddalena. Entrambi hanno seguito le orme dei genitori; il primo, infatti è entrato a far parte del mondo del cinema, mentre la seconda ha una forte passione per la cucina.