Maria Grazia Calandrone, chi è: vita privata, marito figli, poesie e libri della scrittrice

Maria Grazia Calandrone è una scrittrice e poetessa italiana. Nella sua vita dove è protagonista la scrittura è anche una giornalista e ha collaborato con diverse testate. Oggi è anche autrice e conduttrice per Radio Rai Tre.

Maria Grazia Calandrone, chi è: vita privata

Maria Grazia Calandrone, nata a Milano il 15 ottobre 1964, è una poetessa, drammaturga e giornalista italiana. Ha coltivato da sempre la passione per la scrittura che poi è diventata anche la sua professione. Oggi vive a Roma ed è tra l’altro anche autrice e conduttrice per Radio Rai Tre. La Calandrone ha vissuto un’infanzia complicata essendo stata abbandonata da sua madre e poi aver avuto in seguito un rapporto con sua madre adottiva. Maria Grazia è stata abbandonata all’età di otto mesi dalla sua madre che si è poi suicidata in quanto era stata costretta a sposare l’uomo erede dei terreni confinanti con quelli dalla sua famiglia.

Come giornalista ha collaborato con la 27a ora, con il Manifesto, con la rivista Poesia e con il Corriere della Sera, con quest’ultimo scrive ancora oggi sulla rubrica culturale e sulla rivista 7. Sul suo sito www.mariagraziacalandrone.it si possono leggere altre note professionali in particolari con tuti i suoi scritti pubblicati.

Maria Grazia Calandrone: marito e figli

Della sua vita privata ma soprattutto sentimentale si hanno poche notizie a disposizione. Infatti, la Calandrone parla della sua intimità attraverso le sue poesie e libri ma mai apertamente e pubblicamente.

Poesie e libri della scrittrice

La scrittrice ha pubblicato nel 2010 il suo primo romanzo. L’anno successivo ha invece iniziato a svolgere corsi gratuiti di poesia nella scuola pubblica e nelle carceri. Il suo ultimo romando è intitolato Splendi come la vita e narra quelle che sono le sue avventure ed i suoi drammi. Questo libero è dedicato alla sua madre adottiva Ione.

Ecco invece i libri i Libri di poesia da lei pubblicati: Giardino della gioia (Specchio Mondadori 2019 e 2020 – premi Lerici Pea e Metauro), Il bene morale (Crocetti 2017 e 2019 – premi Europa e Trivio), Gli Scomparsi – storie da “Chi l’ha visto?” (pordenonelegge 2016 – premio Dessì), Serie fossile (Crocetti 2015, Feltrinelli 2020 – premi Marazza e Tassoni, rosa Viareggio), La vita chiara (transeuropa 2011), Atto di vita nascente (LietoColle 2010), Sulla bocca di tutti (Crocetti 2010 – premio Napoli), La macchina responsabile (Crocetti 2007), Come per mezzo di una briglia ardente (Atelier, 2005) e La scimmia randagia (Crocetti, 2003 – premio Pasolini Opera Prima),