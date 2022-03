Maria Sole Tognazzi: età, compagna, figli e film della regista

Chi è Maria Sole Tognazzi, la regista e sceneggiatrice italiana ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nel pomeriggio di martedì 15 marzo.

Maria Sole Tognazzi: età e film della regista

Maria Sole Tognazzi è nata il 2 maggio 1971 a Roma e ha 50 anni. La regista e sceneggiatrice italiana è figlia di Ugo Tognazzi e Franca Bettoja. Inoltre, ultima di quattro figli, è sorella dell’attore Gianmarco Tognazzi ed è sorellastra di Ricky Tognazzi e Thomas Robshm.

Nel 1976, la regista ha partecipato allo Zecchino d’Oro, esibendosi con il brano Show nella foresta. Dopo la morte del padre, Maria Sole Tognazzi ha cominciato a lavorare come aiuto regista in teatro mentre, al cinema, la sua carriera è cominciata come assistente alla regia e aiuto alla regia nel film Crack.

Tra i tanti film ai quali ha lavorato, figurano Quanto eravamo repressi, Le donne non lo vogliono, La scorta, Vite strozzate o, ancora, Poliziotti.

Inoltre, ha girato anche alcuni videoclip musicali come Il gigante di Paola Turci, Mentre piove di Sergio Cammariere oppure L’eccezione di Carmen Consoli.

Nel 2003, ha pubblicato il suo primo lungometraggio Passato prossimo con Paola Cortellesi mentre, nel 2008, ha realizzato L’uomo che ama. Nel 2010, poi, ha prodotto il documentario Ritratto di mio padre, incentrato su Ugo Tozzi.

Successivamente, ha lavorato al film Viaggio Sola (2013), Io e te (2015) e alla sua prima serie tv Petra (2020).

Vita privata, compagna e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maria Sole Tognazzi è estremamente riservata. Non è noto se abbia una relazione o se sia attualmente single. Pare, però, che la regista non abbia figli.

Come la stessa sceneggiatrice ha raccontato, è molto legata alla nipote Sarah, figlia del fratellastro Ricky Tognazzi.