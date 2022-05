Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, chi sono madre e figlia? Età, carriera e vita privata

Chi sono Maria Teresa Ruta e Guenda Goria? Tutto su età, carriera, rapporto con Amedeo Goria e vita privata di madre e figlia.

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, chi sono madre e figlia? Età e carriera

Maria Teresa Ruta è nata il 23 aprile 1960 a Torino e ha 62 anni. Dopo aver trascorso l’infanzia nel quartiere Borgo San Paolo del capoluogo piemontese, ha partecipato e vinto il concorso di bellezza Miss Muretto di Alassio, in Liguria, nel 1976. In questo modo, ha debuttato nel mondo dello spettacolo italiano. L’anno successivo, ha vissuto tra Torino e Roma, cominciando a fare provini e iniziando a recitare in teatro nella compagnia torinese di Carlo Campanini. Intanto, ha fatto anche la fotomodella, la comparsa e la controfigura cinematografica a Roma.

Ha partecipato al Grande Fratello Vip in coppia con la figlia Guenda Goria mentre, nel 2022, ha fatto parte di Back To School, format in onda su Italia 1 e condotto da Nicola Savino.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha sposato il giornalista sportivo e conduttore Amedeo Goria nel 1987, dal quale ha avuto i figli Guendalina (1988) e Gianamedeo (1992). La coppia ha annunciato la separazione nel 1999 mentre il divorzio è diventato ufficiale nel 2004.

Dal 2006, è legata sentimentalmente al fisioterapista Roberto Zappulla che ha sposato nel 2015.

Vita privata e formazione di Guenda Goria

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, è nata il 4 dicembre 1988 a Roma. Sin da bambina, è sempre stata appassionata di recitazione e ha studiato per diventare un’attrice.

La giovane donna è diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano e si è laureata in Filosofia ed Estetica.

Nel 2015, ha ottenuto un ruolo minore ne Il Paradiso delle Signore, interpretando Violetta Sforza. Successivamente, ha fatto un cameo ne I Raccomandati e ha partecipato ai reality show L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, in coppia con la madre.

Al momento, è impegnata sentimentalmente con Mirko Gancitano che le ha chiesto di sposarlo. Il ragazzo ha recentemente partecipato al reality show La pupa e il secchione nel ruolo di secchione.