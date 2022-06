Marina Marfoglia, morta la cantante amica di Renato Zero: chi era, età, canzoni, malattia, funerali e marito

Marina Marfoglia, morta la cantante amica di Renato Zero ed ex compagna di Mal: chi era l’artista che si è spenta dopo una lunga malattia?

Marina Marfoglia, morta la cantante amica di Renato Zero ed ex compagna di Mal: chi era l’artista romana che si è spenta dopo una lunga malattia?

Marina Marfoglia, morta la cantante amica di Renato Zero: età, malattia, funerali e marito

Lutto nel mondo della musica italiana: nella giornata di lunedì 20 giugno, la cantante Marina Marfoglia è deceduta all’età di 73 anni, come riportato da Imusicfun.it. La cantante, ballerina e attrice è stata una delle più intime amiche di Renato Zero ed è stata per anni la compagna del cantante Mal. Al grande pubblico, infatti, era nota principalmente per la sua relazione sentimentale con l’artista durata per circa 13 anni.

A quanto si apprende, Marina Marfoglia si è spenta dopo aver lottato contro una lunga malattia.

Nata a Roma il 15 maggio 1949, negli anni ’70 del secolo scorso ha fatto parte del corpo di ballo di Don Lurio. Successivamente, ha lavorato in teatro calcando la scena nel Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore.

Per quanto riguarda la sua carriera nel mondo dello spettacolo, è apparsa anche in televisione in svariati programmi di varietà ed è stata guidata da registi come Antonello Falqui ed Enzo Trapani.

Chi era la cantante: canzoni e carriera musicale

In relazione alla sua carriera musicale, nel 1983 ha inciso Show show show per Ricordi, seguito da Prendimi toccami, distribuito da Esquire Record. Ha, poi, inciso anche il 45 giri Amare… è/Batte il… cuore per ATV.

Con il singolo Peppermind Hula Hoop è riuscit a ottenere un discreto successo in ambito commerciale mentre nel 1987 ha registrato sia il brano Una vita con te che l’album Io… Marina Marfoglia che ha anticipato l’album del 1988 Roma pazzo pazzo amore in cui sono stati inclusi 10 brani dedicati alla capitale.

Oltre ad aver recitato in molti film d’autore tra il 1965 e gli anni ’80, Marfoglia diede scalpore quanto nel 1978 posò nuda per Playboy.

Negli ultimi anni della sua vita, aveva deciso di trasferirsi nella Valle del Turano.