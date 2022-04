Marisela Federici, quanti anni ha la contessa? Età, biografia, patrimonio, gioielli, litigio con Barbara d’Urso e marito

Chi è Marisela Federici e quanti anni ha la contessa, vedova dal 2016 del conte Paolo Federici? Tutte le informazioni sulla donna.

Marisela Federici, quanti anni ha la contessa? Età, biografia, patrimonio e gioielli

Marisela Federici è nata a Caracas e ha origini venezuelane. Il suo vero nome è Rivas y Cardona e suo nonno materno era Carlos Delgado Chalbaud, presidente del Venezuela tra il novembre 1948 e il 13 novembre 1950, quando venne assassinato dal dittatore Marcos Perez Jiménez.

Per quanto riguarda la donna, non si hanno molte informazioni rispetto al suo passato e non è noto quale sia la sua data di nascita e la sua età.

La contessa viene spesso descritta come la “regina dei salotti romani”: da anni, infatti, vive a Roma in una villa disegnata dall’architetto Marcello Piacentini, situata in zona Appia Antica.

Nel 2015, Federici ha subito un furto presso la sua villa messa in atto da tre uomini che indossavano un passamontagna. A questo proposito, la donna ha raccontato: “Il ricordo di quelle teste con solo due tagli, come feritoie, al posto degli occhi, mi tormenta ancora oggi – e ha aggiunto –. Hanno portato via tutti i miei gioielli più belli, i più cari ricordi. Pietre di un grandissimo valore, soprattutto affettivo”.

Litigio con Barbara d’Urso

La contessa di origini venezuelane è particolarmente nota al pubblico italiano per una lite in diretta televisiva con Barbara d’Urso. Ospite a Domenica Live, infatti, Federici era stata chiamata a esprimere la sua opinione sulle persone abbienti dedite a ostentare la propria ricchezza. Contrariata dall’intervento di Pierluigi Diaco, l’ospite ha aggredito la conduttrice accusandola di non essere capace di scegliere chi invitare nel programma.

Vita privata, marito e figli

Dopo aver trascorso l’infanzia a Madrid nel momento in cui la sua famiglia ha lasciato il Venezuel a causa della crisi politica, economica e sociale del Paese, Marisela Federici è arrivata in Italia. Nel Paese, ha legato con Susanna Agnelliche è presto diventata sua amica. Il rapporto con l’imprenditrice, politica e scrittrice italiana, coniugata contessa Rattazzi, è sempre stato molto intenso.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Federici ha sposato in prime nozze il magnate Tamoil Roger Tamraz dal quale ha avuto la figlia Margherita Tamraz.

Successivamente, poi, si è unita in matrimonio con il conte Paolo Federici, morto nel 2016 dopo aver sofferto per anni di una grave malattia.

A proposito della relazione con il secondo marito, la contessa ha raccontato: “Era un signore di altri tempi con una mentalità gesuita. Era la persona che mancava all’equilibrio della mia esistenza. Un grandissimo amore, noi eravamo così complici, avevamo la vita mondana ma anche la vera vita che era fatta di silenzio. Lui era sordo a un orecchio”.

La coppia ha avuto un figlio, Edoardo.