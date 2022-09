Marta Fascina eletta alla Camera a Marsala: la fidanzata di Berlusconi non è mai stata in città ma ha vinto con il 36%

Marta Fascina eletta alla Camera: la candidata di Forza Italia è riuscita a sbaragliare la concorrenza in modo molto semplice. Non ci sono state possibilità per i suoi avversari nel collegio di Marsala. Tuttavia, un dettaglio ha suscitato diverse polemiche.

Marta Fascina eletta alla Camera a Marsala

Marta Fascina è stata eletta alla Camera nel collegio uninominale di Marsala, schierata ovviamente con Forza Italia. La fidanzata di Berlusconi ha vinto con il 36,2 per cento dei consensi quando mancano solo 40 sezioni alla fine dello scrutinio. La candidata di Forza Italia ha avuto quasi una strada spianata verso la sua elezione e presenza nel prossimo Parlamento.

Durante la compagna di Berlusconi si era scagliata contro il tradimento di Mariastella Gelmini e Mara Carfagna (oggi in Azione) e di Renato Brunetta. I tre volti storici di FI hanno lasciato il partito dopo il mancato voto di fiducia al Governo Draghi che ha causato inevitabilmente la fine dell’esecutivo e ha portato l’Italia alle elezioni anticipate. A questo proposito, aveva dichiarato: “Sono stata la prima firmataria, in questa legislatura, di una proposta di legge di revisione costituzionale finalizzata a impedire i cambi di casacca parlamentari. Chi è eletto sotto le insegne di un partito e poi, per ragioni più o meno comprensibili, decide di cambiare idea, deve avere il coraggio di dimettersi e di lasciare il Parlamento. Non è possibile assistere a fenomeni di transumanza che altro non fanno che ingrossare il solco che divide elettori ed eletti incidendo negativamente anche sulla fiducia nei confronti della politica”.

La fidanzata di Berlusconi non è mai stata in città ma ha vinto con il 36%

La fidanzata di Berlusconi è stata eletta in una terra e in una città dove praticamente non è mai stata. In un’intervista durante la campagna elettorale dopo il suo annuncio di candidatura aveva dichiarato che “da bambina mio padre mi ci portava in vacanza”. Nel dettaglio nell’intervista a Libero ecco cosa aveva raccontato: “È stata una decisione del partito condivisa con il nostro instancabile coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè, una decisione che ho accettato con entusiasmo ed orgoglio. La Sicilia è una regione meravigliosa, che conosco sin dai tempi, quando ero piccola, mio padre mi ci portava in vacanza”.

Un dettaglio non da poco che non è passato chiaramente inosservato. “Io sono arrivato terzo nonostante abbia girato per settimane nel collegio, Marta Fascina è stata eletta senza averci mai messo piede”, ha dichiarato Antonio Ferrante, il candidato del Pd, arrivato terzo nel collegio di Marsala (Trapani), dopo Marta Fascina. “Io ho fatto una bellissima campagna elettorale, ho avuto 28 mila voti – dice Ferrante – Noi abbiamo fatto un lavoro straordinario, io ho girato 22 comuni su 26 del collegio, ma l’effetto nazionale è quello. Un collegio di 400 mila elettori non puoi raggiungerlo tutto”.

