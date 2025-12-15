Maschere tragicomiche

Abbonati
Kaja Kallas, la “ministra” degli Esteri dell’Ue, sostiene che non c’è spaccatura tra Usa ed Europa. Ma che film ha visto?
Ettore Doriani
Gentile lettore, sulla diatriba Usa-Ue si possono scrivere fiumi di parole, sostenendo tutto e il contrario di tutto. Si può dire che la spaccatura giova agli Usa o, al contrario, che giova all’Europa. L’unica teoria che proprio non si regge in piedi è quella espressa da Kallas, che non è successo nulla. È successo invece un terremoto: si è aperta una faglia storica dopo 80 anni di alleanza granitica tra Usa ed Europa. Un osservatore come Roberto Iannuzzi l’ha definita “la guerra civile d’Occidente” e l’iperbole credo non sia troppo iperbolica. Però i personaggi in scena paiono maschere da Commedia dell’Arte: Trumpon, Micron, Bomben Leyen, Merz il Lungo, Meloni la Corta, Tajani-fino-a-un-certo-punto, e ricordano il poemetto eroicomico di Tassoni La secchia rapita, in cui i bolognesi muovono guerra ai modenesi rei di aver rubato un secchio di legno. Una delle maschere più espressive è la Kallas, detta “gli occhi azzurri dell’odio”, pupilla dell’altra bionda dagli occhi azzurri, Ursula von der Leyen. La Kallas mescola gli ingredienti della commedia e della tragedia. Da un lato fa ridere, come nel febbraio scorso quando aveva un appuntamento col “collega” Rubio: era già a Washington, quando Rubio cancellò ad horas l’impegno e da allora non l’ha più ricevuta. Dall’altra, il suo odio viscerale per la Russia e la sua palese bramosia di “vendicare” dalla dominazione russa il suo paesetto di 1,3 milioni di abitanti, ne fanno un personaggio cupo, da vera tragedia greca.

