Medio Oriente, Blinken: “I palestinesi non possono e non devono essere costretti a lasciare Gaza”

Prosegue il tour in Medio Oriente del segretario di Stato Usa Antony Blinken, iniziato nel fine settimana. Il capo della diplomazia americana terrà oggi colloqui negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita prima di recarsi in Israele per il suo quarto tour nella regione dall’inizio della guerra.

Parlando ieri in Qatar, Blinken ha affermato che ai palestinesi sfollati a causa della guerra che dura ormai da quattro mesi deve essere consentito di “tornare a casa”, avvertendo al contempo che la violenza potrebbe “facilmente metastatizzare” in un conflitto regionale. “Non possono e non devono essere costretti a lasciare Gaza”, ha detto ancora Blinken, definendo “irresponsabili” e “infiammatorie” di dichiarazioni fatte da ministri e parlamentari israeliani che chiedevano il reinsediamento dei palestinesi fuori Gaza.

Le parole del segretario di Stato americano arrivano dopo che il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich e il ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir, hanno fatto commenti a favore del reinsediamento dei palestinesi al di fuori della Striscia di Gaza. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato, domenica, che il reinsediamento dei palestinesi fuori da Gaza non è la posizione di Israele, “ufficialmente e inequivocabilmente”.

Il segretario di Stato Usa ha avviato uno sforzo diplomatico di cinque giorni in Medio Oriente in Giordania e Qatar, cercando di scongiurare una guerra più ampia nella regione. Questa settimana è prevista anche una visita in Cisgiordania e in Egitto. “Questo è un momento di profonda tensione per la regione. Questo è un conflitto che potrebbe facilmente metastatizzare, causando ancora più insicurezza e sofferenza”, ha detto Blinken in una conferenza stampa a Doha prima di dirigersi ad Abu Dhabi.

