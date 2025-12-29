Meteo, a Capodanno arriva il freddo: le previsioni per la notte di San Silvestro

Sarà un Capodanno freddo, ma con probabile bel tempo in gran parte d’Italia. Le previsioni meteo per la notte dell’ultimo dell’anno evidenziano condizioni favorevoli ma con temperature in netto ribasso. Secondo iLMeteo.it è infatti probabile l’arrivo di masse d’aria fredda dalle regioni artiche in questi ultimi giorni dell’anno.

L’arrivo del freddo è atteso tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno. Tanto che proprio in questi giorni è attesa una significativa ondata di freddo su scala continentale. Le temperature dovrebbero scendere già da oggi, lunedì 29 dicembre, con poche precipitazioni nel Paese.

Meteo, le previsioni per la notte di Capodanno

Per quanto riguarda la notte di Capodanno, è probabile che il freddo sia molto pungente. Sono infatti previsti valori termici al di sotto dello zero sulle pianure del Nord Italia e anche nelle aree interno del Centro. Un importante raffreddamento delle temperature è atteso anche nelle regioni del Sud.

In ogni caso, le precipitazioni, tra pioggia e neve, sono attese a partire dalla serata dell’1 gennaio e nella notte tra il primo e il 2, con buone possibilità che invece vada meglio a Capodanno. Per il 31 dicembre, infatti, la giornata sarà prevalentemente soleggiata, con qualche possibile pioggia solo tra Calabria e Sicilia. Diverso il discorso per il weekend, con la giornata del 2 gennaio che potrebbe portare una forte instabilità, soprattutto al Nord.