Meteo all’Immacolata: piogge e neve. Dove e fino a quando

Meteo all’Immacolata all’insegna del maltempo e freddo che si abbatteranno su molte regioni della Penisola. Dunque, il weekend lungo non si aprirà nel migliore dei modi.

Meteo all’Immacolata: piogge e neve

Il maltempo sarà il protagonista nella giornata dell’Immacolata dell’8 dicembre 2023. Gli esperti riferiscono di piogge sparse su molte Regione della Penisola ed anche neve a bassa quota. Da considerare, dunque, l’abbassamento delle temperature che porteranno un vortice di aria fredda.

Dove e fino a quando

Gli esperti di ilmeteo.it fanno sapere che sarà un giorno dell’Immacolata all’insegna dell’instabilità: ” nuovo peggioramento del tempo a causa di un vortice ciclonico che farà sentire la sua maggiore influenza, in termini di maltempo, soprattutto al Nordovest, sulla Sardegna e marginalmente sul versante tirrenico del nostro Paese.

Nelle prime ore della giornata una diffusa copertura nuvolosa avvolgerà gran parte del Nord, il versante tirrenico del Centro e le due Isole maggiori. Le prime piogge si verificheranno sulle regioni nord-occidentali, in Sardegna e lungo le coste settentrionali della Toscana.

Attenzione alla neve, attesa a quote basse sui rilievi piemontesi e valdostani, con la possibilità di estensione anche alle pianure del Piemonte.

Successivamente, nel corso della giornata, le precipitazioni si concentreranno soprattutto su Ponente ligure, coste toscane, Sardegna e settori sud-occidentali della Sicilia. Possibili nevicate sull’Appennino ligure, anche a quote collinari.

Le condizioni meteorologiche saranno più asciutte sul resto del Centro-Nord e sugran parte del Sud. Tuttavia, nel corso della giornata potrebbero verificarsi alcune piogge anche su Lombardia ed Emilia, con possibilità di nevicate intorno ai 5/600 metri di quota.

Sotto il profilo termico, in concomitanza con il peggioramento, si prevede una diminuzione delle temperature massime, soprattutto nelle aree colpite dalle precipitazioni. Nel contempo, si registrerà un aumento generale delle temperature notturne più evidente sulle regioni del Nord e del Centro”. Il tempo dovrebbe aggiustarsi già nella giornata di sabato 9 dicembre. Tuttavia, “le uniche precipitazioni si potranno registrare su Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale, dove il vortice si attarderà ancora per qualche ora”.