Dopo anni di inverni avari di emozioni, l’Italia ha vissuto una breve ma significativa parentesi fredda. La neve tornata a imbiancare città e, in alcuni casi, persino tratti di costa ha riacceso il ricordo di stagioni più rigide, ormai sempre più rare. Un assaggio d’inverno vero, però, destinato a durare poco. Lo scenario meteo è infatti già pronto a cambiare volto, con il ritorno di correnti più miti e di condizioni decisamente meno invernali.

A confermarlo è Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui il freddo ha ormai le ore contate. Il gelo che ha interessato il Paese è destinato a ritirarsi verso l’Europa orientale, lasciando spazio al nuovo rafforzamento dell’anticiclone. Con l’inizio della settimana, l’alta pressione tornerà a imporsi su gran parte del territorio nazionale, garantendo tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Lunedì sarà dunque una giornata tranquilla, con cieli sereni o poco nuvolosi e un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Meteo, torna l’anticiclone: addio al freddo e temperature in aumento

Va però ricordato che, nel cuore dell’inverno, queste figure anticicloniche difficilmente mostrano la compattezza tipica dell’estate. Già tra martedì 13 e mercoledì 14 si avvertiranno i primi segnali di cedimento. La rotazione dei venti dai quadranti meridionali porterà masse d’aria più miti ma anche più umide, favorendo un aumento della nuvolosità, soprattutto lungo il versante tirrenico e su alcune zone del Nord.

Il Nord-Ovest sarà il primo a fare i conti con questo cambiamento, con la possibilità di piovaschi sparsi. Liguria e, a tratti, le coste settentrionali della Toscana risultano le aree più esposte. Entro giovedì 15 qualche precipitazione potrebbe raggiungere anche il Lazio, mentre sul resto del Paese il tempo resterà variabile ma senza fenomeni di rilievo.