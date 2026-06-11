Il maltempo e le temperature miti di questi giorni hanno le ore contate. Caldo e afa torneranno infatti a dominare sullo Stivale. A confermare questa svolta sono le ultime previsioni meteo, secondo cui, dopo le piogge attese tra Marche, Abruzzo, Umbria e parte della Puglia, sull’Italia è in arrivo una fase stabile e decisamente più calda destinata a caratterizzare il fine settimana.

Stando a quanto riportato da ilmeteo.it, da venerdì è previsto un progressivo rinforzo dell’alta pressione, che porterà il sole su gran parte del Paese e favorirà un deciso aumento delle temperature.

Meteo, la tregua di inizio giugno è già finita: dal weekend torna il caldo africano

Una situazione destinata a proseguire per tutto il weekend, quando l’espansione dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centro-occidentale darà il via alla prima intensa fase di caldo del mese di giugno. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, le temperature massime potranno raggiungere i 32 gradi sulle pianure del Nord e toccare punte di 33-34 gradi nelle regioni del Centro-Sud e sulle Isole maggiori.

Nel dettaglio, da venerdì sono attesi valori superiori ai 28-30 gradi in molte aree della Penisola, mentre le residue condizioni di instabilità interesseranno soltanto alcuni settori del Sud. Successivamente il maltempo abbandonerà il Paese, fatta eccezione per sporadici fenomeni locali, mentre le temperature continueranno a mantenersi elevate, con valori di qualche grado superiori alla media del periodo anche all’inizio della prossima settimana.