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09/06/2026
11:09
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Redazione

Il meteo impazzito spacca in due l’Italia: temporali al nord e afa al centro-sud

Il meteo impazzito spacca in due l'Italia: temporali al nord e afa al centro-sud. Ma nel weekend previsto un anticipo d'estate

Pubblicato il - Aggiornato il alle 11:06 di
Il meteo impazzito spacca in due l’Italia: temporali al nord e afa al centro-sud

Il meteo spacca in due l’Italia: temporali e forte instabilità al Nord, mentre al Centro-Sud sarà il caldo a dominare la scena. A determinare questa situazione è l’alta pressione subtropicale, che favorirà condizioni più stabili su gran parte del Paese. Le regioni settentrionali, invece, resteranno esposte al passaggio di correnti atlantiche in quota, con rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, il Centro-Sud e le Isole Maggiori saranno interessati da una fase di stabilità atmosferica, con prevalenza di sole e temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi.

Situazione opposta al Nord, dove l’aria più instabile potrà innescare temporali improvvisi su Alpi e Prealpi, con possibile estensione serale alle pianure del Triveneto.

Il meteo impazzito spacca in due l’Italia: temporali al nord e afa al centro-sud

Domani il quadro meteorologico sarà ancora più dinamico. Il contrasto tra l’aria fresca in arrivo e il caldo già presente nei bassi strati dell’atmosfera favorirà infatti lo sviluppo di nubi temporalesche capaci di generare rovesci intensi e locali grandinate. Le aree più esposte saranno Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Giovedì l’instabilità tenderà a spostarsi verso l’Emilia-Romagna e le regioni adriatiche del Centro, mentre il Sud resterà in prevalenza soleggiato e caratterizzato da temperature più elevate.

Dal weekend, invece, è atteso un nuovo ribaltone meteorologico: l’alta pressione subtropicale dovrebbe espandersi verso il Mediterraneo, riportando condizioni più stabili da Nord a Sud e favorendo un aumento generalizzato delle temperature. I valori si porteranno su livelli pienamente estivi, superiori alle medie stagionali. In molte città il rialzo termico potrebbe essere accompagnato da un aumento dell’umidità, con conseguenti condizioni di afa.

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