Meteo, l’estate si fa aspettare: un’altra settimana tra pioggia e temporali

L’estate si fa attendere. La settimana appena iniziata sarà caratterizzata ancora da diversi temporali, in alcuni casi anche intensi con rischi di grandinate e nubifragi. Le previsioni meteo per i prossimi giorni del IlMeteo.it partono dalle piogge e i temporali attesi per oggi, lunedì 27 maggio, soprattutto nel Nord-Ovest.

Da martedì 28 il maltempo si estenderà anche alle altre regioni del Nord e ai settori adriatici, con piogge e un calo delle temperature. Mercoledì 29 invece la situazione dovrebbe leggermente migliorare, pur restando instabilità sui rilievi alpini e su alcuni tratti della dorsale appenninica.

Il meteo della settimana: cosa succede da giovedì

Giovedì 30 e venerdì 31 maggio è attesa una nuova ondata di maltempo in Italia. I fenomeni potrebbero essere anche molto intensi, con forti colpi di vento e grandinate attesi in alcune zone. Le regioni più a rischio saranno quelle settentrionali, a partire da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, arrivando a toccare anche Toscana, Marche e Lazio. Anche nei giorni successivi, spiega Antonio Sanò de IlMeteo.it a la Repubblica, la situazione non migliorerà con temporali e piogge anche a inizio giugno, soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord Italia.