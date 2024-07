Meteo, l’ondata di caldo non si ferma: inizia una settimana con picchi a 40 gradi

Inizia una nuova settimana rovente in Italia, con temperature sopra la media e fino a 40 gradi: sole e caldo in tutto il Paese.

Una settimana rovente attende l’Italia. Una nuova ondata di caldo è prevista infatti per i prossimi giorni, con temperature al di sopra della media in gran parte del Paese. Nei prossimi giorni sono attese condizioni meteo stabili, con l’eccezione di qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e sui rilievi dell’Appennino.

Le temperature, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, sarebbero anche di 6-8 gradi al di sopra delle medie, con valori massimi tra i 35 e i 40 gradi su buona parte del Paese.

Le previsioni meteo del 15 luglio

Iniziamo da oggi, lunedì 15 luglio. Al Nord si prevede tempo stabile con sole su tutte le regioni. Acquazzoni sparsi nel pomeriggio lungo l’arco alpino, con tempo asciutto di nuovo in nottata. Al Centro cielo sereno per tutta la giornata, con tempo asciutto pure in nottata. Non cambia la situazione al Sud, dove prevale il sole.

Le previsioni per il 16 luglio

Anche martedì 16 luglio prevale il sole in mattinata al Nord, con isolati rovesci sulle Alpi orientali. Residue precipitazioni sono invece attese in serata sempre sui rilievi orientali. Giornata e serate serene anche al Centro e al Sud, con l’eccezione di qualche possibile addensamento sui rilievi appenninici peninsulari nel pomeriggio. Le temperature resteranno stabili, con punte intorno ai 40 gradi.