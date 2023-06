Meteo, torna il grande caldo: le città da bollino giallo

L’Italia torna nella morsa del caldo. L’anticiclone Scipione, proveniente dall’Africa, porterà a una nuova ondata di calore, stando alle ultime previsioni meteo. Fino a martedì tornerà a fare caldo su tante Regioni, soprattutto al Centro e al Nord, spiega IlMeteo.it all’Adnkronos, dopo la parziale tregua degli scorsi giorni.

Le temperature massime raggiungeranno anche i 35-36 gradi in città come Firenze, Milano e Pavia. Si arriverà a 34 gradi a Roma, ma anche nel Veneto e in Piemonte, oltre che a Bologna. Al Sud, invece, il caldo sarà meno pesante grazie ai venti settentrionali. Da mercoledì, invece, il caldo dovrebbe attenuarsi, con temperature massime intorno ai 30 gradi.

Le previsioni meteo: nuova ondata di calore

Lunedì 26 giugno ci sarà sole e caldo praticamente ovunque, soprattutto al Centro e al Nord. Per martedì 27, invece, ci sarà qualche temporale nel Triveneto, ma al Nord e al Centro si registreranno sole e caldo intenso. Meno soffocante, invece, al Sud. Da mercoledì arriverà un po’ d’instabilità su Alpi ed Emilia-Romagna, con un’attenuazione del caldo in tutta Italia. Per il weekend non è da escludere qualche forte perturbazione.

Allarme caldo, bollino giallo in sei città

L’ondata di caldo per l’inizio della settimana viene confermato dal bollettino del ministero della Salute, che monitora 27 capoluoghi di provincia in tutta Italia. Per le giornate di lunedì 26 e martedì 27 si prevede bollino giallo (livello d’allerta uno su tre) su sei città: Bolzano, Brescia, Firenze, Messina, Perugia e Torino. Per la giornata di lunedì, inoltre, si prevede il bollino giallo anche per Milano. Per martedì invece si estenderà ad Ancona, Bologna e Reggio Calabria.