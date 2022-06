Mia Bocci, chi è la figlia di Cesare Bocci alla conduzione di Imperfetti sconosciuti? Età, Instagram, carriera e vita privata.

Mia Bocci, chi è la figlia di Cesare Bocci alla conduzione di Imperfetti sconosciuti?

Cesare Bocci e sua figlia Mia saranno i conduttori del nuovo talk show Imperfetti sconosciuti in onda su Rai 3 a partire da venerdì 24 giugno. Il format ha come obiettivo quello di mettere a confronto due differenti generazioni, mostrando e analizzando la fase del rapporto genitori-figli durante l’adolescenza.

Imperfetti sconosciuti è stato presentato al pubblico italiano attraverso la condivisione sui social Rai di alcune brevi clippubblicitarie. Su Facebook, ad esempio, è stato postato un video che mostra i due conduttori mentre scherzano tra loro mentre si legge in sovraimpressione una esplicativa descrizione dell’orientamento del programma. Infatti, si legge: “Da una parte i genitori, i boomer, gli antichi, i tirannosauri. Dall’altra, gli adolescenti. Una vera guerra dei mondi quella che si combatterà nello studio di Imperfetti sconosciuti, il nuovo talk di Rai3 con Cesare e Mia Bocci, da venerdì 24 giugno in seconda serata”.

Età, Instagram, carriera e vita privata

Cesare Bocci è uno degli attori più noti al pubblico italiano che ha interpretato ruoli indimenticabili sia sul piccolo che sul grande schermo. Ha interpretato, ad esempio, il personaggio di Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano mentre, tra i suoi ultimi progetti lavorativi, figura Viaggio nella grande bellezza, un documentario andato in onda su Canale 5 che ha diretto e condotto.

Dopo aver vinto Ballando con le stelle nel 2018, l’attore sta per debuttare alla conduzione di Imperfetti Sconosciuti con la figlia Mia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con Daniela Spada. La coppia ha avuto una figlia, Mia Bocci, nata il 26 marzo 2000. La madre della ragazza, a distanza di una settimana dal parto, è stata colpita da un ictus e per tre anni non ha potuto prendersi cura della figlia.