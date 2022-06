Viaggio nella grande bellezza -il mistero di Padre Pio: anticipazioni, ospiti e location

Viaggio nella grande bellezza -il mistero di Padre Pio: la puntata racconta la vita umana e spirituale del santo da Pietrelcina. va in onda in replica su canale 5 martedì 21 giugno 2022. A condurre la puntata c’è Cesare Bocci.

Viaggio nella grande bellezza -il mistero di Padre Pio: anticipazioni

Viaggio nella bellezza intitolata “Il mistero di Padre Pio” è stata trasmessa in prima tv il 1°luglio 2021. La puntata è condotta da Cesare Bocci e racconta la vita del Santo da Pietrelcina attraverso testimonianze di fedeli e documenti emozionanti sulla vita terrena del Santo con le stimmate. Si tratta di un viaggio mistico nei luoghi topici della vita e del percorso spirituale del frate.

A 15 anni dalla sua morte, nel 1983, il Vaticano aprì il processo su Padre Pio. Il 12 febbraio 1990 è iniziato il percorso per il processo di beatificazione e canonizzazione. Il 2 maggio 1999, Giovanni Paolo II lo ha proclamato “beato” e tre anni dopo, il 16 giugno 2002, “santo”.

Ospiti e location della puntata

Bocci, nel corso della puntata, incontra e narra storie di persone la cui vita è radicalmente cambiata dall’incontro con il Frate di Pietrelcina, e parla con tanti suoi devoti, come Lino Banfi, che lo descrive come un «vero, immenso esempio di fede, di carità, di misericordia».

Tra le testimonianze raccolte per ricordare la parabola e l’impatto mediatico di Padre Pio, quella di Monsignor Angelo Comastri, di Padre Leonardo Marcucci, di Padre Luciano Lotti, di Padre Vincenzo Taraborelli. Del medico Giovanni Scarale e dei giornalisti Andrea Tornielli, Franco Bucarelli e Stefano Campanella.

La puntata è stata registrata tra Pietrelcina e San Giovanni Rotondo on field, normalmente con tre camere in alta definizione, oltre a droni e apparecchiature speciali. Le riprese sono realizzate in una decina di giornate, preferibilmente consecutive. E molte riprese vengono effettuate in notturna. Oltre che in tv, è possibile seguire la puntata sempre in streaming su Mediaset Infinity.

