Boss in Incognito, martedì 21 giugno: chi è Gerardo Acampora e cosa fa l’azienda Megic Pizza

Boss in Incognito torna su Rai 2 martedì 21 giugno in prima serata per un ultimo appuntamento. Ecco chi è il quarto Boss.

Boss in Incognito torna in prima serata per l’ultimo appuntamento. Si tratta del quarto episodio e questa volta al centro del programma c’è l’amministratore delegato di Megic Pizza, Gerardo Acampora. Dopo Marco Arletti, amministratore delegato di Chimar spa, è il turno di un altro Boss.

Boss in Incognito, martedì 21 giugno: ultima puntata

Boss in Incognito torna il 21 giugno in prima serata per l’ultima puntata. Il docu-reality su Rai 2 condotto da Max Giusti racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti. Oltre che in tv, c’è la possibilità di seguire il programma anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

Max Giusti, per quest’ultimo appuntamento, sarà Pasquale da Napoli dovrà fare gli straordinari: affiancherà prima Alessandro nella preparazione dell’impasto e nella spianatura delle pizze, e poi Dorotea, alla farcitura manuale. Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti ‘entrambi camuffati’, verrà detto che si sta girando il documentario “Back to work – Missione lavoro”.

Chi è Gerardo Acampora e cosa fa l’azienda Megic Pizza

Il Boss nell’ultima puntata del programma di Rai 2 è Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza, azienda che produce pizza fresca da banco destinata alla grande distribuzione. Con sede centrale nella zona industriale di Gorizia, Megic Pizza ha circa 70 dipendenti e produce 30mila pizze artigianali al giorno, distribuendole in tre continenti. Nella sua avventura in incognito, lAd Acampora incontrerà i suoi dipendenti: Alessandro, che gli insegnerà a imballare le pizze per la spedizione, Tatiana, che lo istruirà nella preparazione degli ingredienti, e Pina, che gli mostrerà il confezionamento sottovuoto delle pizze.