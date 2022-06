Boss in incognito martedì 14 giugno su Rai 2: chi è Marco Arletti e di cosa si occupa l’azienda Chimar

Boss in incognito, chi è Marco Arletti con l’azienda Chimar protagonisti della nuova puntata del programma su Rai 2. Ecco di cosa si occupa l’azienda e come si svolgerà la puntata.

Martedì 14 giugno su Rai 2 la penultima puntata

Torna in prima serata il docu-reality su Rai 2 condotto da Max Giusti. Il programma racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti. Oltre che in tv, c’è la possibilità di seguire il programma anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

Boss in incognito, chi è Marco Arletti

Il protagonista della puntata del 14 giugno, è Marco Arletti, amministratore delegato di Chimar spa, una grossa azienda italiana che produce scatole e imballaggi industriali. La sede principale si trova in provincia di Modena, a Limidi di Soliera, ma ci sono altre 25 sedi sparse in tutto il nord Italia. Chimar è strutturata con 550 tra collaboratori e dipendenti e produce 22 milioni di imballaggi in un anno. L’ad, nella puntata del programma di Rai 2, incontra i suoi dipendenti: Daniele, con cui imparerà a costruire i pallet in legno, Giovanni, che gli insegnerà a imballare macchinari industriali pronti per l’esportazione, Emilia, che lo affiancherà nella realizzazione dei sacchi barriera, e Adam, che lo istruirà nella costruzione di grandi scatole in legno.

