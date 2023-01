Michel vola a Kiev e promette altre armi a Zelensky

“Dei carri armati devono essere consegnati” all’Ucraina. È quanto ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine di una visita lampo a Kiev dove ha avuto un incontro con il presidente Volodymyr Zelensky.

Michel a Kiev: “Avete bisogno di più sistemi di difesa antiaerea e di artiglieria, di più munizioni”

“Sentiamo il vostro messaggio. Avete bisogno di più sistemi di difesa antiaerea e di artiglieria, di più munizioni” ha scritto sul suo profilo Twitter, Michel, sottolineando che gli occidentali sono “coscienti che le prossime settimane potrebbero essere decisive per il proseguimento della guerra con la Russia”.

“Stiamo facendo di tutto per isolare la Russia. L’Ue ha adottato nove pacchetti di sanzioni e stiamo lavorando duramente per raccogliere il piu’ ampio sostegno internazionale per il vostro Paese. In Africa, in Asia, in Cina e in America Latina, in ogni incontro con i leader stranieri, il sostegno al vostro Paese e’ la prima questione che solleviamo”, ha concluso Michel.

Kiev ha definito “significativi” i colloqui di oggi tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente con il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “L’Ucraina e l’Unione europea – ha detto lo stesso Zelensky su Telegram – hanno già raggiunto risultati significativi nel nostro storico riavvicinamento. Stiamo lavorando per ottenere ancora di più”.

Il presidente ucraino ha anche affermato che quest’anno inizieranno i negoziati sull’adesione dell’Ucraina all’Ue, “che è il nostro obiettivo principale”. Infine, Zelensky ha ringraziato nuovamente Michel per “la sua leadership e il suo sostegno all’Ucraina, alla nostra indipendenza e al nostro popolo”.

