Michele Guardì: età, patrimonio, rapporto con Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, moglie e figli del regista televisivo

Chi è Michele Guardì, il regista televisivo ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 11 ottobre?

Michele Guardì: età, patrimonio e carriera

Nato a Casteltermini il 5 giugno 1943, Michele Guardì – all’anagrafe Michelangelo Antonio Guardì – è un regista televisivo, autore e personaggio televisivo italiano. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza in Sicilia, si è trasferito a Roma cominciando a collaborare con la sede regionale della Rai Sicilia. In coppia con il cugino Enzo Di Pisa, ha scritto i testi delle trasmissioni L’altoparlante, La domenica del villaggio, Però che bella gita… e altre.

Nel 1997, ha debuttato come autore televisivo in Rai ed è stato autore di format come Due come noi, Palcoscenico, Studio 80 e Come Alice, lavorando in coppia con Antonello Falqui.

Nella stagione 1985-1986, è stato autore di Domenica In. È passato poi a Unomattina, Buona fortuna, Mattina Due. Negli anni ’90, ha ideato il contenitore del mezzogiorno di Rai 2 I fatti vostri che ha riscosso grande successo tra il 1991 e il 1996.

Ha curato anche Scommettiamo che…?, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, riproposto nella stagione 1999/2000 e 2000/2001. È tornato a Domenica In nella stagione 1997/1998.

Rapporto con Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, moglie e figli del regista televisivo

In qualità di regista, ha messo in scena il musical I promessi sposi – Opera moderna nel 2010 mentre nel 2017 ha pubblicato il primo romanzo dal titolo Fimminedda che a gennaio 2018 viene ristampato per una seconda edizione.

Nel corso della sua carriera ha avuto la possibilità di lavorare con molti personaggi del mondo dello spettacolo come Adriana Volpe, Stefania Orlando, Tiberio Timperi, Matilde Brandi, Alessandro Cecchi Paone, Marco Columbro,Lorella Cuccarini, Pippo Baudo, Giancarlo Magalli, e tanti altri ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Michele Guardì è sposato con Rita Calabrò. La coppia ha avuto un figlio di nome Alessandro.