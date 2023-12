Migranti, Mattarella invia alle Camere la ratifica dell’accordo con l’Albania

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha autorizzato alla presentazione alle Camere del disegno di legge sulla ratifica ed esecuzione dell’accorso tra il Governo italiano e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno. Lo si legge sul sito del Quirinale.

Il presidente della Repubblica ha autorizzato la presentazione alle Camere del ddl di ratifica dell’accordo tra Italia e Albania sui migranti

Nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale albanese ha sospeso l’iter parlamentare per il via libera all’accordo, accogliendo due ricorsi delle opposizioni di Tirana. L’intesa violerebbe la Costituzione e le convenzioni internazionali. La prima seduta plenaria dell’Alta Corte è prevista per il 18 gennaio