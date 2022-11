Migranti, Ue: “Non c’è differenza tra le navi delle Ong o le altre”

Per la Commissione Ue la salvaguardia della vita umana deve avere la priorità a prescindere dalle circostanze che hanno spinto i migranti in mare.

“Non facciamo differenze che si tratti di una nave ong o di altro tipo, c’è un chiaro obbligo legale e senza equivochi che la salvaguardia della vita umana deve avere la priorità a prescindere dalle circostanze che hanno portato queste persona a una situazione di emergenza”. È quanto ha dichiarato la portavoce della Commissione europea per gli affari interni, Anitta Hipper, nel briefing quotidiano con la stampa rispondendo a una domanda sulla risposta Ue all’arrivo di migranti via mare.

“Ancora un volta la situazione nel Mediterraneo mette in luce l’urgenza del Patto Ue che mette in campo una politica europea strutturata in materia di migrazione e asilo”, ha aggiunto la portavoce della Commissione Ue.

“Abbiamo il Patto e abbiamo proposto misure strutturate – ha aggiunto la Hipper -, solide e globali rispetto a tutto il quadro di asilo e immigrazione. Per noi questa è la strada che i Paesi devono seguire, adottando il Patto il più velocemente possibile. Per questo, lavoriamo con i Paesi membri su questo”.

“Nel Patto – ha proseguito – c’è anche una dichiarazione di solidarietà, che abbiamo avanzato e guidato con la solidarietà volontaria di giugno, dove abbiamo 8 mila impegni e abbiamo già 13 Stati membri che hanno accettato di assumere l’impegno in tema di ricollocamenti”.

“L’Italia è il primo beneficiario del patto di solidarietà, con Francia e Germania che hanno già provveduto con i primi ricollocamenti”

“L’Italia – ha spiegato ancora la portavoce della Commissione Ue – è il primo beneficiario di questo sistema di solidarietà, con la Francia e la Germania che hanno già provveduto con i primi ricollocamenti. Si tratta di 117 casi, sembrano pochi ma va tenuto in considerazione l’impegno degli 8 mila”.

“Stiamo assistendo a un aumento degli arrivi attraverso la rotta migratoria dei Balcani occidentali – ha detto ancora Anitta Hipper – occidentali e abbiamo fatto appello sia agli Stati membri che alle agenzie sul campo affinché lavorino assieme per garantire che ci sia una forte cooperazione sia per sostenere i Paesi partner dei Balcani occidentali che per garantire la nostra zona Schengen”.

