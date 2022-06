Milan e Puma annunciano il rinnovo della partnership, accordo a lungo termine da 30 milioni di euro

Milan e Puma hanno annunciato il rinnovo della partnership tra le due società: l’accordo a lungo termine ha un valore pari a circa 30 milioni di euro.

Centro sportivo Vismara e accordo a lungo termine da 30 milioni di euro

Nella giornata di mercoledì 29 giugno, Milan e Puma hanno annunciato il rinnovo a lungo termine della partnership istituita per la prima volta dalle due società nel 2018. Oltre a riconfermare l’accordo in vigore da quattro anni, è stata presentata anche una importante novità. A quanto si apprende, infatti, il centro sportivo di Vismara che è stato destinato alle giovanili del club rossonero è stato ribattezzato “Puma House of Football”.

La notizia è stata diffusa tramite una nota ufficiale del club milanese con la quale è stato anche ribadito che Puma continuerà a ricoprire il ruolo di Principal partner, Global tecnical Supplier e Official licensed partner del Milannonché Naming parner ufficiale del centro sportivo Vismara.

Sulla base delle indiscrezioni sinora trapelate, inoltre, pare che l’accordo frutterà circa 30 milioni annui.

Milan e Puma annunciano il rinnovo della partnership: i commenti dei CEO delle due società

In seguito alla diffusione del rinnovo della partnership tra Milan e Puma, si è espresso l’ad del club rossonero, Ivan Gazidis. L’ad del Milan, nel commentare il consolidarsi dell’accordo tra le due realtà, ha dichiarato: “Lavorare fianco a fianco ci ha permesso di costruire una partnership solida e autentica, basata sulla performance, sulla football culture e su valori condivisi basati su un approccio innovativo – e ha aggiunto –. La partnership avrà un forte focus sullo sviluppo del calcio femminile e sulla prossima generazione di talenti, entrambi obiettivi allineati con la nostra vision per il club”.

Il CEO di Puma, Bjorn Gulden, invece, ha affermato: “Vogliamo continuare a essere due dei brand più sostenibili del calcio e supportare il calcio femminile. Questa partnership vedrà inoltre Puma investire nel Vismara performance center. Sarà un luogo speciale per far crescere le future stelle del Milan e per avvicinare i nostri due brand”.