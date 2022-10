Milano, bimba morti di stenti: prime indiscrezioni dall’autopsia. La madre Alessia Pifferi chiede una foto della figlia

Milano, bimba morti di stenti: sono trapelate nelle ultime ore delle indiscrezioni dall’autopsia sul corpo di Diana. Intanto, la madre Alessia Pifferi avrebbe chiesto tramite il suo avvocato una foto della figlia.

Milano, bimba morti di stenti: prime indiscrezioni dall’autopsia

Sono emerse delle indiscrezioni dall’autopsia sul corpo della piccola Diana, morta di stenti abbandonata dalla madre nella casa di Milano. I medici legali avrebbero trovato frammenti di cuscino e di gommapiuma nello stomaco della piccola Diana, compatibili con il materiale con cui era fatto il materassino della culla.

L’avvocato di Alessia Pifferi ospite a “Mattino Cinque News” ha commentato la notizia: “Non c’è certezza, prima di lanciarci in considerazioni dobbiamo fissare l’evento morte per capire bene se Diana ha ingoiato parti del materassino e del cuscino in preda alla fame, perché potrebbe essere anche morta di soffocamento”. “Chiederemo anche l’analisi del pannolino e approfondimenti attraverso l’incidente probatorio” ha concluso l’avvocato.

La madre Alessia Pifferi chiede una foto della figlia

Alessia Pifferi è la mamma della bambina morta di stenti. La donna è accusata dell’omicidio volontario della figlia Diana di soli 18 mesi di vita. In queste settimane è in corso il processo proprio a carica della donna che avrebbe chiesto una foto della figlia Diana. Lo ha detto la sua avvocata Solange Marchignoli al termine dell’udienza dell’incidente probatorio. “Mi si è avvicinata all’orecchio e mi ha sussurrato ‘Voglio una foto di Diana’“, ha riferito ai cronisti la penalista. “È in difficoltà perché nella sua mente si sta schiarendo la storia. Sta cominciando ad elaborare. Comunque – ha concluso la legale – in qualche modo vedrà i nostri consulenti per gli esami neuroscientifici”.

Intanto, sono stati dati novanta giorni di tempo per svolgere la perizia sul biberon e gli altri oggetti della piccola di 18 mesi morta di stenti. Il termine e’ stato indicato dal gip di Milano, Fabrizio Filice, che ha fissato per il 30 gennaio l’udienza nell’ambito dell’incidente probatorio in cui verranno discussi gli esiti degli accertamenti svolti in contraddittorio dai periti del giudici e dai consulenti della procura e della difesa.

