I Mondiali 2026 non sono solo il torneo più grande di sempre, con 48 nazionali in campo, ma anche il palcoscenico dove si incrociano generazioni diverse di fuoriclasse. A sfidarsi in questa competizione mozzafiato ci sono campioni affermati che cercano l’ultima consacrazione planetaria, e giovani fenomeni pronti a prendersi l’intera scena già con la loro prima partecipazione a questo attesissimo evento.

Tra le stelle più attese spiccano nomi come Kylian Mbappé, Erling Haaland e Vinícius Júnior, ma i riflettori sono puntati anche su talenti emergenti come Lamine Yamal e Florian Wirtz.

Le stelle che possono decidere il Mondiale

In ogni Mondiale ci sono giocatori che, da soli, possono spostare l’equilibrio di una partita o di un’intera competizione. Campioni affermati che hanno dato spettacolo nelle principali competizioni calcistiche, sia con i club che con le loro nazionali. In quest’edizione del 2026, com’è facilmente prevedibile, i fari sono puntati su un ristretto gruppo di fuoriclasse, le cosiddette “stelle”, già abituati a vincere trofei e premi personali.

Kylian Mbappé (Francia)

Mbappé arriva a questi Mondiali come uno dei calciatori più determinanti al mondo, dopo aver già segnato una finale con una tripletta nel 2022 e guidato la Francia nelle grandi competizioni degli ultimi anni. È il leader tecnico di una nazionale considerata tra le principali favorite per la vittoria finale, grazie a una rosa profonda e a un potenziale offensivo enorme.

Per i tifosi e per chi segue il torneo dall’Italia, le sue partite saranno tra le più seguite, sia in chiave spettacolo sia per il peso che la Francia ha nelle scommesse e nei pronostici. Non a caso è tra i nomi più citati anche nei consigli per il fantamondiale, soprattutto tra gli attaccanti top.

Erling Haaland (Norvegia)

Per Erling Haaland questi Mondiali rappresentano l’occasione di portare il suo killer instinct anche sul palcoscenico delle nazionali, dopo aver frantumato record di gol a livello di club. La Norvegia non è tra le favoritissime, ma la presenza di un centravanti di questo livello, coaudivato da altri talenti che fanno parte della nazionale norvegese, può trasformare ogni partita in un evento da non perdere.

Haaland è considerato uno dei candidati principali al titolo di capocannoniere, proprio per la capacità di incidere con pochi palloni giocabili e di segnare in qualsiasi contesto. Per i fantallenatori è uno di quei profili su cui si punta gran parte del budget in attacco.

Vinícius Júnior (Brasile)

Il Brasile porta ai Mondiali 2026 una nuova generazione di talento, e Vinícius Júnior è il volto più riconoscibile di questa ondata offensiva. L’esterno verdeoro arriva al torneo dopo stagioni di altissimo livello nei club europei, in cui ha combinato dribbling, gol e assist decisivi.

Il suo modo di giocare lo rende uno dei giocatori più spettacolari da vedere, perfetto per un contesto come la Coppa del Mondo. Il Brasile è quasi sempre nel gruppo delle favorite e questo aumenta il peso specifico di ogni sua giocata, soprattutto nelle partite a eliminazione diretta. Un nome da tenere sott’occhio anche perché sulla panchina della nazionale verde oro siede il CT Carlo Ancelotti, ossia il tecnico più vincente di sempre in Europa.

La nuova generazione al debutto

Ma un mondiale non è soltanto il palcoscenico delle stelle già consolidate. Anzi questo evento spesso regala sorprese, trasformandosi nella vetrina ideale per una serie di giovani che, pur avendo già dimostrato grandi capacità a livello di club, arrivano qui per la prima volta con il preciso intento di essere protagonisti. Molti di loro compaiono nelle liste delle “dieci stelle al debutto” o nei focus sui giocatori da seguire nei vari gironi segnalati dalle principali testate.

Lamine Yamal (Spagna)

Lamine Yamal è uno dei simboli della nuova generazione. L’esterno offensivo spagnolo ha già dimostrato grande talento, bruciando tutte le tappe sia nel suo club, il Barcellona, sia con la maglia della Spagna. Diversi media lo indicano tra le stelle più attese del torneo, nonostante l’età giovanissima, sottolineandone tecnica, visione di gioco e capacità di incidere in area avversaria.

Per la Spagna, considerata tra le squadre da tenere in altissima considerazione nelle gerarchie del Mondiale, Yamal può essere la carta in più per alzare il tasso di imprevedibilità in attacco. Non è un caso che compaia spesso anche tra i nomi consigliati per il fantamondiale nelle categorie dedicate ai giovani.

Florian Wirtz (Germania)

Florian Wirtz arriva ai Mondiali 2026 come uno dei centrocampisti offensivi più interessanti del panorama europeo, dopo stagioni da protagonista in Bundesliga e in competizioni internazionali. È il classico giocatore in grado di creare superiorità tra le linee, rifinire e concludere, caratteristica che lo mette al centro del progetto della Germania.

La nazionale tedesca cerca rilancio dopo alti e bassi nelle ultime grandi competizioni, e Wirtz è visto come uno dei volti della rinascita. Per chi guarda il torneo con occhio tattico o da fantallenatore, è un profilo da monitorare sia per bonus che per continuità di rendimento.

Le possibili sorprese: gli outsider di lusso

Ogni Mondiale ha i suoi “outsider di lusso”. Si tratta di giocatori meno citati rispetto ai big, ma con le qualità adatte a prendersi il palcoscenico e trascinare le rispettive nazionali. Molti arrivano da nazionali non viste come favorite, ma inserite in gironi dove il talento individuale può fare la differenza.