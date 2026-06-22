Questa volta non si scherza perché la giornata odierna dei mondiali è una di quelle che un appassionato di calcio non può permettersi di perdere. Quattro partite, tra il pomeriggio di oggi e la notte tra lunedì e martedì, che potrebbero già regalare i primi verdetti sulla qualificazione. In campo scendono i campioni del mondo dell’Argentina con Lionel Messi, la Francia di Kylian Mbappé, la Norvegia di Erling Haaland e la sorprendente Giordania.

Il programma completo

Si inizia alle 19:00 ora italiana con l’Argentina che affronterà l’Austria, in un match che potrebbe essere decisivo per il girone J, all’AT&T Stadium di Arlington. Alle 23:00 toccherà alla Francia che sfiderà l’Iraq, entrambie iscritte al girone I, al Lincoln Financial Field di Filadelfia. Alle 2 di notte il match vedrà impegnate la Norvegia contro il Senegal, entrambe iscritte al girone I, presso il MetLife Stadium di East Rutherford. A concludere la giornata, alle 5 di notte, con il match tra Giordania e Algeria, valido per il girone J, che si terrà al Levi’s Stadium di Santa Clara.

Argentina – Austria: Messi a caccia del record assoluto

La situazione nel Girone J

L’Argentina ha aperto il suo Mondiale nel modo più sontuoso possibile. All’esordio contro l’Algeria, Lionel Messi ha firmato una tripletta che ha steso la platea: tre gol che lo hanno portato a quota 16 reti nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record assoluto del tedesco Miroslav Klose. Un gol stasera contro l’Austria e la Pulce sarà il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei Mondiali, da solo. A 38 anni. Al suo sesto Mondiale.

Difficile trovare altri momenti del genere nel calcio contemporaneo.

L’Austria, dall’altra parte, non è arrivata qui per fare da cornice. All’esordio ha battuto la Giordania per 3-1, pur soffrendo nel secondo tempo e trovando la rete del definitivo vantaggio solo nel finale. La squadra di Rangnick fa della solidità difensiva il suo marchio di fabbrica: nelle ultime diciotto partite tra qualificazioni e Nations League, ha incassato più di un gol in una sola occasione. Sarà un ostacolo vero per l’Albiceleste, anche se la differenza tecnica tra le due squadre è evidente.

Le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Almada, Messi, J. Álvarez. All. Scaloni

Austria (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic. All. Rangnick

Francia – Iraq: Mbappé vuole chiudere i conti

La situazione nel Girone I

La Francia ha fatto la voce grossa all’esordio, battendo il Senegal per 3-1 con una prestazione non perfetta ma efficace. La differenza l’ha fatta, ancora una volta, Kylian Mbappé: doppietta nel secondo tempo, 14 gol complessivi in carriera ai Mondiali e terzo posto nella classifica di tutti i tempi, a soli due reti da Messi e Klose. Con la Francia di Deschamps, che può contare su una rosa di livello assoluto in ogni reparto, la qualificazione questa sera sembra quasi un obbligo.

L’Iraq è al suo primo Mondiale dopo 40 anni di assenza. All’esordio è stato travolto dalla Norvegia di Haaland per 4-1 e la strada appare tutta in salita. Ma la storia del calcio è piena di squadre che hanno sorpreso nelle notti meno attese.

Le probabili formazioni

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández; Tchouaméni, Camavinga, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Olise. All. Deschamps

Iraq (4-4-2): Hamid; Ali Adnan, Karimi, Al-Hamdi, Hussein; Ameen, Allawi, Al-Zubaydi, Sami; Al-Kaabi, Mohanad. All. Jesus Casas

Norvegia – Senegal: Haaland non vuole fermarsi

La posta in palio

La partita delle 02:00 italiane è quella che, in termini di equilibrio, può riservare le maggiori emozioni. La Norvegia ha già dimostrato all’esordio — con il 4-1 sull’Iraq firmato anche da una doppietta di Erling Haaland — di avere le qualità per arrivare lontano in questo torneo. Il gigante del Manchester City ha finalmente esordito in un Mondiale e, come ci si poteva aspettare, ha risposto presente.

Il Senegal non ci sta ad uscire di scena nella fase a gironi. Sconfitto 3-1 dalla Francia all’esordio, ha avuto un lampo — il gol di Mbaye — che ricordava le migliori notti dei Leoni della Teranga. Per la squadra di Aliou Cissé questa è una partita da non sbagliare: perdere significherebbe dire addio alle speranze di qualificazione prima dell’ultima giornata.

Le probabili formazioni

Norvegia (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ostigard, Hanche-Olsen, Bjørkan; Thorstvedt, Berge, Odegaard; Elyounoussi, Haaland, Sorloth. All. Solbakken

Senegal (4-3-3): Mendy; Sabaly, Diallo, Niakhate, Mendy B.; Gueye, Kouyaté, Sarr; Dia, Diedhiou, Mbaye. All. Cissé

Giordania – Algeria: una partita tutt’altro che scontata

Chi ha ancora tutto da perdere

All’alba italiana, chiude il programma di lunedì 22 giugno la sfida tra Giordania e Algeria nel Girone J — lo stesso dell’Argentina. Entrambe le squadre hanno perso all’esordio (l’Algeria 3-0 dall’Argentina, la Giordania 3-1 dall’Austria) e si trovano a quota zero punti. Chi perde questa partita è virtualmente eliminato. Chi vince mantiene una flebile speranza in vista dell’ultima giornata.

Per la Giordania si tratta del suo secondo Mondiale nella storia. L’Algeria torna invece sul palcoscenico mondiale dopo l’eliminazione al girone nel 2022. Una sfida senza stelle di livello mondiale, ma con tanta adrenalina e la disperazione di chi non ha più margine di errore.

Dove vedere le partite dei Mondiali 2026 in TV e streaming

Rai (gratis, in chiaro)

Argentina – Austria delle 19:00 è trasmessa in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay (sito e app, senza registrazione obbligatoria). È una delle 35 partite che la Rai trasmette in chiaro in questa edizione del Mondiale.

Le altre tre partite della serata e della notte sono disponibili esclusivamente su DAZN.

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Tutte le 104 partite del Mondiale 2026 sono trasmesse in diretta su DAZN, accessibile tramite app su smart TV, smartphone, tablet e computer. Sul sito ufficiale di DAZN sono disponibili i piani tariffari attivi.

Come guardare RaiPlay gratis

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I tre campioni da tenere d’occhio stasera

Lionel Messi, l’uomo del record

Trentotto anni, sesto Mondiale in carriera, 16 gol all’attivo nella storia del torneo. Con la tripletta segnata all’Algeria all’esordio, Messi ha eguagliato il record assoluto di Miroslav Klose. Stasera, contro l’Austria, parte da co-detentore del primato. Un solo gol — uno — e diventerà il miglior marcatore di sempre ai Mondiali, da solo. Probabilmente l’ultimo grande appuntamento della sua carriera con la Coppa del Mondo, e la Pulce sembra intenzionata a non sprecare un minuto.

Kylian Mbappé, il padrone del presente

A 27 anni, il centravanti del Real Madrid è già terzo nella classifica all-time dei marcatori mondiali, con 14 gol. La doppietta contro il Senegal ha confermato il suo momento di grazia: tecnica sopraffina, velocità devastante, e la freddhezza dei campioni veri sotto porta. Questa notte, contro un Iraq in difficoltà, proverà ad avvicinarsi ancora di più al record detenuto da Messi e Klose.

Erling Haaland, il gigante vichingo al suo primo Mondiale

Per anni si era chiesto se Haaland avrebbe potuto confermare le sue straordinarie qualità anche sulla scena mondiale. All’esordio contro l’Iraq ha risposto con una doppietta perentoria. Nella stagione al Manchester City ha realizzato 38 gol in 52 partite. Nelle qualificazioni europee per questo Mondiale aveva segnato 16 reti in 8 partite, il doppio di qualsiasi altro attaccante europeo. Contro il Senegal, la Norvegia proverà a ipotecare la qualificazione — e Haaland proverà a scalare ulteriormente la classifica dei capocannonieri del torneo.