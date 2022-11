Monica Bellucci oggi: età, altezza, successo negli anni ’90, marito, fidanzato e figlie

Chi è Monica Bellucci, l’attrice divenuta un’icona della bellezza italiana in contesto internazionale che vanta una carriera trentennale?

Monica Bellucci oggi: età, altezza, successo negli anni ’90

Nata il 30 settembre 1964 a Città di Castello, in provincia di Perugia, l’attrice e modella Monica Bellucci ha 58 anni ed è alta 173 centimetri. Figlia di Pasquale Bellucci e Brunella Briganti, dopo il diploma, ha cominciato a lavorare come modella per pagare l’università: prima di lasciare gli studi e dedicarsi a tempo pieno alla moda e alla recitazione trasferendosi a Milano, infatti, frequentava la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Perugia.

A partire dal 1988, ha sfilato sulle più importanti passerelle del mondo firmando un contratto con l’Elite Model Management. Ha collaborato con brand come Dolce & Gabbana e Fendi e ha conquistato le copertine di riviste come Elle e Vougue. Nel 2008, è diventata testimonial del rossetto Rouge Dior.

Come attrice, ha esordito nella miniserie televisiva Vita coi figli di Dino Risi nel 1990. A un anno di distanza, ha debuttato anche al cinema ne La Riffa. Nel 1992, ancora, ha recitato nel suo primo film in lingua inglese ossia Dracula di Bram Stoker diretto da Francis Ford Coppola. Il successo è poi arrivato nel 2000 quando ha recitato in Malèna diGiuseppe Tornatore.

Vita privata, marito, fidanzato e figlie

Per quanto riguarda la sua vita privata, Monica Bellucci ha sposato il fotografo Claudio Carlos Basso quando era molto giovane. Il matrimonio è rapidamente naufragato. A partire dal 1989, ha avuto una relazione di sei anni con l’attore Nicola Farron ma, successivamente, sul set de L’appartamento, ha incontrato l’attore Vincent Cassel con il quale ha avuto una lunga storia d’amore. La coppia si è sposata a Montecarlo nel 1999 e ha avuto la sua priva figlia, Deva, nel 2004. Successivamente, nel 2010, è nata la secondogenita Léonie.

Bellucci e Cassel hanno poi divorziato di comune accordo nel 2013 ma, tempo dopo il divorzio, ha cominciato a circolare la voce sul presunto tradimento dell’attore. Pare, inoltre, che Cassel non abbia solo tradito la moglie ma abbia anche condotto una seconda vita alla sua insaputa.

Nel 2018, i paparazzi hanno diffuso alcuni scatti dell’attrice con Nicolas Lefebvre, di 18 anni più giovane, rendendo pubblica la loro relazione. La coppia, tuttavia, si è poi lasciata a luglio 2019. Al momento, pare che l’attrice sia single.