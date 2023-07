Morta la scrittrice ucraina Victoria Amelina

La scrittrice ucraina Victoria Amelina, 37 anni, rimasta ferita nel bombardamento russo sulla città di Kramatorsk il 27 giugno scorso, è morta in conseguenza delle lesioni riportate nell’attacco, che era già costato la vita ad altri 12 civili.

Victoria Amelina, al momento dell’attacco, si trovava in una pizzeria assieme allo scrittore colombiano Hector Abad e all’ex alto commissario per la pace della presidenza colombiana, Sergio Jaramillo. Abad e Jaramillo hanno riportato solo ferite lievi, così come la giornalista colombiana Catalina Gomez, che cenava con loro quando il missile russo ha centrato il locale

In seguito all’attacco nella pizzeria dove stava cenando insieme a un altro scrittore aveva riportato fratture multiple del cranio

Nel corso dell’attacco russo la scrittrice ucraina aveva riportato fratture multiple del cranio. Autrice di romanzi tradotti in diverse lingue, Amelina era nata a Leopoli e “aveva esteso i confini del suo lavoro molto oltre la letteratura”, ricorda il Pen Club, documentando dopo l’invasione dell’Ucraina “i crimini di guerra russi nei territori occupati”.

“I medici hanno fatto il possibile per salvare la sua vita, ma la ferita è stata fatale. Il suo cuore ha smesso di battere il primo luglio”, ha scritto il Pen Ucraina.

Era una delle giovani scrittrici più in vista in Ucraina. Lo scorso anno, aveva iniziato a documentare l’invasione delle forze russe e a lavorare con i bambini vicino alle zone del fronte. E aveva recuperato il diario dello scrittore per bambini Volodymyr Vakulenko, rapito e ucciso dalle forze russe a Izyum poco dopo l’inizio della guerra. Aveva fondato due festival letterari a Nju Jork e a Kramatorsk, nel Donbass.