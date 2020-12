Morto per Covid il serial killer dei treni. Bilancia stava scontando 13 ergastoli per 17 omicidi nel carcere di Padova

Il serial killer dei treni, Donato Bilancia, condannato a 13 ergastoli per 17 omicidi e 16 anni per un tentato omicidio, avvenuti tra il 1997 e il 1998 tra la Liguria e il Piemonte, è morto ieri in carcere a Padova a causa del Covid. Bilancia scontò i primi anni di prigione al carcere di Marassi a Genova, per poi essere trasferito a Padova dove stava scontando la pena al carcere Due Palazzi.