Musk contro Zuckerberg in Italia: la sfida di combattimento è ufficiale con diretta streaming su Twitter e Meta

Musk contro Zuckerberg in un match di combattimento in Italia: non è una fake news ma realtà. L’annuncio è arrivato direttamente dal proprietario di Twitter e Tesla che ha confermato anche la diretta streaming dell’incontro.

Sembrava uno scherzo ma a quanto pare non c’è limite al peggio per gonfiare la notorietà e soddisfare i desideri dei miliardari. Elon Musk sfiderà in combattimento Mark Mark Zuckerberg in una location italiana. La notizia era circolata nelle scorse settimane con il presidente della Ufc Dana White che, intervistato nel podcast ‘Hotboxing’ di Mike Tyson, aveva parlato del possibile incontro e della location scelta dei due miliardari.

“È reale, è reale, vogliono combattere. Stavamo letteralmente parlando del Colosseo per quel combattimento. In realtà ho avuto un incontro con la squadra del ministro della cultura in Italia per organizzare questo match al Colosseo – ha dichiarato White – La disciplina sarà Mma (arti marziali miste). Niente steroidi consentiti, questi ragazzi verrebbero sottoposti a test antidroga. Zuckerberg prende molto sul serio questa cosa. È un grande fan di Ufc, si allena. È un fan delle Mma, dovrei dire. Elon è cresciuto facendo judo”.Pensa a quanto potrebbe essere grande quella battaglia. Due degli uomini più ricchi e potenti al mondo combatteranno sul palcoscenico più grande“.

L’annuncio è arrivato direttamente dal proprietario di Tesla che ha anche confermato la diretta streaming del match: “L’incontro sarà gestito dalle fondazioni mia e di Zuck (non UFC). Il livestream sarà su questa piattaforma e su Meta. Le inquadrature saranno in stile antica Roma, quindi niente di moderno. Ho parlato con il Primo Ministro italiano e il Ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica”.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023