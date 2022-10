Elon Musk propone piano per la pace in Ucraina ma Zelensky è indignato

Elon Musk ha sfruttato la sua influenza e il suo potere mediatico per proporre condizioni di pace in Ucraina. Secca risposta di Zelensky.

Elon Musk ha sfruttato la sua influenza per suggerire le condizioni di pace nella guerra in Ucraina. La sua pubblica iniziativa non ha trovato sicuramente l’appoggio del presidente ucraino Zelensky che gli ha risposto seccato sui social.

Elon Musk propone piano per la pace in Ucraina

Elon Musk ancora una volta si inserisce in dinamiche di politica internazionale. Il miliardario ha sfruttato la sua influenza ed ha suggerito su Twitter le condizioni per la pace Ucraina-Russia: “rifare le elezioni nelle regioni annesse sotto la supervisione Onu”, con la Russia “che lascia se questa è la volontà del popolo”; “la Crimea formalmente parte della Russia, come è stato dal 1738 (fino all’errore di Krusciov)”; “forniture d’acqua assicurate alle Crimea“; “l’Ucraina resta neutrale“.

Zelensky è indignato

La proposta di Musk ha mandato su tutte le furie Volodymyr Zelensky che su Twitter ha scritto. “Quale Elon Musk preferite? Quello che sostiene l’Ucraina o quello che sostiene la Russia?”, ha chiesto il presidente, proponendo un sondaggio che ha ottenuto quasi 2 milioni di voti, con una netta maggioranza a favore della prima opzione.

“Sono assolutamente a favore dell’Ucraina, ma sono convinto che una drammatica escalation della guerra provocherà enormi danni all’Ucraina e al resto del mondo”, ha replicato Musk, ricordando di aver messo a disposizione di Kiev la rete satellitare Starlink. “I costi sostenuti da SpaceX per rendere funzionante e sostenere Starlink in Ucraina si aggirano finora sugli 80 milioni di dollari. Il nostro impegno per la Russia ammonta a zero dollari. Ovviamente, siamo a favore dell’Ucraina – ha aggiunto Musk – ma cercare di riprendere la Crimea causerà un enorme numero di morti, il tentativo probabilmente fallirà e ci sarà il rischio di una guerra nucleare. Tutto questo sarebbe terribile per l’Ucraina e il mondo”.

