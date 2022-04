Nada Ovcina e Giorgia Nazzaro, chi sono la moglie e la figlia Gianni Nazzaro? Canzoni e causa della morte del cantante e attore

Chi sono Nada Ovcina e Giorgia Nazzaro, moglie e figlia di Gianni Nazzaro? E qual è stata la causa della morte del cantante e attore?

Nada Ovcina e Giorgia Nazzaro, chi sono la moglie e la figlia di Gianni Nazzaro?

Nada Ovicina, 79 anni, è stata non solo una delle tante donne di Gianni Nazzaro ma, soprattutto, la più importante. Il cantante e attore di origini napoletano scomparso il 27 luglio 2021, infatti, ha avuto sua moglie accanto fino alla fine. La coppia si è sposata due volte: la prima volta, si sono uniti in matrimonio all’inizio degli anni ’70 del secolo scorso. A questo periodo, risale la nascita dei loro due figli: Giovanni Junior, nato nel 1973, e Giorgia, nata nel 1976. La relazione si è poi conclusa quando Nazzaro ha lasciato la moglie per Catherine Frank, una modella francese amica di Nata Ovcina dalla quale Nazzaro ha avuto altri due figli: Davide e Mattia.

Le seconde nozze, invece, sono state celebrate pochi giorni prima della scomparsa dell’attore mentre l’uomo era ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma per un tumore ai polmoni. Il riavvicinamento tra gli ex coniugi era avvenuto nel 2016. La cerimonia è stata celebrata in ospedale, realizzando il progetto al quale entrambi stavano pensando da tempo.

Per quanto riguarda la seconda figlia di Nada Ovcina e Gianni Nazzaro, Giorgia Nazzaro, classe 1976, è l’unica dei quattro figli del cantante e attore ad aver deciso di seguire le orme del padre. La donna, insieme alla madre, ha deciso di ricordare l’artista partecipando alla puntata di giovedì 28 aprile 2022 di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone su Rai 1.

Canzoni e causa della morte del cantante e attore

Gianni Nazzaro, nato a Napoli il 27 ottobre 1948, è stato un cantante e attore italiano. L’artista è deceduto il 27 luglio 2022 presso il Policlinico Gemelli di Roma a causa di un aggressivo tumore ai polmoni.

Il successo di Nazzaro è stato decretato dalla vittoria al Festival di Napoli 1970 con il brano Me chiamme ammore, in coppia con Peppino Di Capri. Successivamente, ha partecipato anche a Canzonissima e ad alcune edizioni del Festival di Sanremo.

Tra le sue canzoni più famose possono essere citate Quanto è bella lei, A modo mio, La nostra canzone, Signora,Manuela, Solo noi, Mi sono innamorato di mia moglie, Bianchi cristalli sereni.