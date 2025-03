Napoli, armi da guerra e droga in auto: arrestati due pregiudicati

Due pregiudicati di 21 e 19 anni sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza a Napoli mentre circolavano con un vero e proprio arsenale nascosto a bordo della loro auto. I militari del Comando Provinciale hanno fermato i due giovani nella zona del Centro Direzionale di Napoli, sorprendendoli con una mitragliatrice UZI da guerra di fabbricazione israeliana e una pistola semiautomatica Smith & Wesson calibro 22 Long Rifle, entrambe cariche e pronte all’uso.

A Napoli trovate armi nascoste sotto i sedili dell’auto

L’operazione è avvenuta nell’ambito di un’intensificazione dei controlli sul territorio da parte delle pattuglie del Gruppo Pronto Impiego. Durante una perquisizione, le forze dell’ordine hanno rinvenuto le armi sotto i sedili posteriori dell’autovettura, insieme a 22 cartucce per la mitragliatrice e 10 per la pistola. Ma non è tutto. Dai successivi accertamenti sul materiale individuato, è emergo che la pistola semiautomatica era stata rubata, aggravando la posizione degli arrestati.

I due giovani, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a estorsione, rapina e spaccio di droga, sono stati immediatamente fermati e trasferiti nel carcere di Poggioreale.

Secondo veicolo sotto controllo: droga e munizioni

Durante l’operazione, i militari hanno fermato anche una seconda autovettura. Il conducente è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti e per questo è stato segnalato al Prefetto per detenzione a uso personale. Il passeggero, un minorenne di 17 anni, è stato invece denunciato alla Procura per i minorenni di Napoli per porto abusivo di armi, in quanto deteneva illegalmente quattro cartucce inesplose.

L’operazione delle forze dell’ordine conferma l’attenzione costante per il controllo del territorio e la prevenzione di episodi criminali legati alla detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti. I Carabinieri a Napoli e la Guardia di Finanza proseguono le indagini per accertare l’eventuale collegamento degli arrestati con ambienti criminali locali.