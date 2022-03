Natasha Stefanenko: laurea, figlia, ex marito e dove vive adesso

Chi è Natasha Stefanenko, la conduttrice e attrice russa naturalizzata italiana che sta partecipando a Pechino Express 2022 con la figlia Sasha Sabbioni, formando la squadra “Madre-figlia”.

Natasha Stefanenko: biografia, laurea e dove vive adesso

Natasha Stefanenko è nata il 18 aprile 1969 a Sverdlovsk, in Russia ed è una famosa attrice e conduttrice. L’ex modella naturalizzata italiana è cresciuta nelle vicinanze degli Urali, prima di trasferirsi in Italia.

Nel mondo della moda, ha debuttato con la vittoria al concorso The Look of the Year nel 1992 che si è tenuto a Mosca e con il quale è stata eletta regina assoluta di bellezza.

In Italia, ha cominciato a lavorare come conduttrice quanto venne scoperta da Beppe Recchia che le propose di partecipare a La grande sfida, format in onda su Canale 5.

Successivamente, ha condotto svariate trasmissioni televisive italiane come Per tutta la vita…? Insieme a Fabrizio Frizzi, Target, Taratata, Festival bar, per poi passare a Sky.

È stata anche attrice, recitando ad esempio in Distretto di Polizia 9 e Nebbie e delitti.

Nel 2022, Natasha Stefanenko è una delle concorrenti di Pechino Express, reality Sky al quale partecipa insieme alla figlia Sasha, formando la squadra “Madre-figlia”.

Marito e figlia

Per quanto riguarda la sua vita privata, la conduttrice e attrice Natasha Stefanenko ha una relazione con Luca Sabbioni. La donna è legata all’ex modello e imprenditore originario delle Marche da anni e, dopo un lungo fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze. La coppia è unita in modo indissolubile e condivide un sentimento solito che affonda le sue radici nei primi anni ’90 del secolo scorso. La relazione, inoltre, è sempre stata vissuta lontano dai riflettori e dal gossip. Sia la Stefanenko che il marito, infatti, hanno sempre tutelato la loro privacy.

Dall’amore tra la conduttrice e l’imprenditore, è nata la figlia Sasha Sabbioni, classe 2000.