Nathaly Caldonazzo: fidanzato, figlia, incidente, Bagaglino

Nathaly Caldonazzo è una ballerina, figlia d’arte, e poi anche attrice. Negli ultimi anno ha partecipato in diversi reality, anche se la sua popolarità è legata a Massimo Troisi e al Bagaglino.

Nathaly Caldonazzo: vita privata

Nathalie Caldonazzo o Nathaly Snell è nata a Roma il 24 maggio 1969. Tante le sue passioni dal teatro alla televisioni anche se le sue principali strade prese nel mondo dello spettacolo sono state la recitazione e il ballo.

Sua madre è stata ballerina e coreografa e padre imprenditore. Da giovanissima ha lavorato come modella tra Roma e Milano e si occupa di pubbliche relazioni per alcuni locali romani e nella Costa Smeralda in Sardegna.

Ha esordito al cinema nel 1989 Fratelli d’Italia di Neri Parenti. Però la sua carriera nel mondo dello spettacolo si è sviluppata anche come ballerina. Poi diverse sono state le sue partecipazioni nel mondo cinematografico. Nel 2017 ritorna in televisione come concorrente del reality show L’Isola dei Famosi. Poi nel 2021/2022 è anche nella casa del Grande Fratello Vip.

Nathaly Caldonazzo: fidanzato

Famosa la storia d’amore tra Nathaly e Massimo Troisi nei primi anni 90′. Sono state poi diverse le sue relazioni. L’ultima nel 2016 con Andrea Ippoliti, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Hanno però partecipato insieme a Temptation Island e in seguito il loro rapporto è giunto al termine.

Nathaly Caldonazzo: figlia

Nathaly Caldonazzo ha poi avuto una storia con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Dalla loro relazione è nata una bambina.

Incidente

Nella primavera del 2018, infatti, Nathalie Caldonazzo fu costretta ad un lungo periodo di convalescenza, oltre che ad una serie di operazioni chirurgiche, a seguito di uno scontro quando era a bordo del suo scooter. Aveva raccontato l’incidente attraverso alcune stories e video pubblicati su Instagram: “Ho fatto un incidente col motorino e mi sono distrutta un ginocchio – spiegava all’epoca, fatto che probabilmente emergerà nella casa durante le prossime settimane – un intervento di quattro ore cui ne seguirà un altro, quindi potete immaginare, con l’estate che sta arrivando, la gioia che ho nel cuore. Comunque tutto a posto, sono viva, nonostante i dolori e i fastidi”.

Nathaly Caldonazzo: Bagaglino

Il grande successo e la grande popolarità sono arrivati come showgirl del Bagaglino di Pingitore. Nel 1997 venne scelta come prima donna del Bagaglino riscuotendo un grandissimo successo in tv.