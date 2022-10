Neja, chi è la cantante di Restless? Età, carriera, Festivalbar, marito e figli

Chi è Neja, la cantante ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata trasmessa nel pomeriggio di venerdì 21 ottobre?

Neja, chi è la cantante di Restless? Età, carriera e Festivalbar

Neja, all’anagrafe Agnese Cacciola, è nata il 15 agosto 1972 a Rivoli, in provincia di Torino, e ha 50 anni. L’artista è una delle cantanti più affermate nel panorama musicale nazionale. Ha mostrato la sua passione per la musica sin da bambinacominciando a suonare il pianoforte all’età di sei anni. Da adolescente, ha preso lezioni di canto ed è entrata a far parte di alcuni gruppi gospel e jazz esibendosi nei locali della sua città.

Ha debuttato da un punto di vista discografico nel 1996 dopo essere stata contattata dal produttore Alex Bagnoli che ha deciso di offrirle un contratto. Ha, quindi, inciso il suo primo singolo Hallo segnando un decisivo passaggio di stile per l’artista che fino al quel momento si era dedicata al jazz e al gospel.

Nel febbraio 1998, è uscito il singolo Restless, rapidamente divenuto il tormento dell’estate. A settembre dello stesso anno, invece, è stato lanciato un altro successo intitolato Shock!, seguito anche da The Game. L’incredibil favore del pubblico ha spinto Neja a pubblicare il suo primo album.

Tra i suoi brani più famosi, inoltre, possono essere citati anche Time Flies, Back 4 the morning, Looking 4 Something, Nearness of you, Nigh and Day; Who’s gonna be.

Vita privata, marito, fidanzato e figli

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Neja è particolarmente riservata. È noto che abbia una splendida famiglia e un gatto ma non è possibile sapere se sia sposato o se abbia un fidanzato.

In passato, ha avuto una lunga relazione con il musicista Jeffrey Jay degli Eiffel 65. La cantante, però, ha una figlia di nome Sophie.