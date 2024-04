Nella Rai targata Meloni la censura è sempre più di casa: cancellato il monologo di Scurati sul 25 aprile

La censura corre in Rai. Soprattutto quando c’è da evitare di parlare di 25 aprile e della Liberazione. La denuncia arriva da Serena Bortone, conduttrice della trasmissione Che sarà, in onda su Rai 3: “Nella puntata di questa sera di ‘Che sarà’ era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato”.

La conduttrice spiega di non essere riuscita “a ottenere spiegazioni plausibili. Ma devo prima di tutto a Scurati, con cui ovviamente ho appena parlato al telefono, e a voi telespettatori la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Raitre. Il problema è che questa spiegazione non sono riuscita a ottenerla nemmeno io”.

La Rai cancella il monologo di Scurati sul 25 aprile: la censura di TeleMeloni

Scurati sarebbe dovuto essere ospite della trasmissione in onda su Rai 3. Lo scrittore è autore delle note biografie su Mussolini e avrebbe dovuto tenere un monologo sulla festa della Liberazione che cade nella prossima settimana. Ma a meno di 24 ore dalla messa in onda la conduttrice ha scoperto che il contratto di Scurati era stato annullato. Senza alcuna spiegazione.

Immediata la denuncia del senatore del Pd e membro della commissione di Vigilanza Rai, Francesco Verducci: “Apprendiamo stamattina che dalla puntata di stasera di ‘Che sarà’, il programma condotto in prima serata da Serena Bortone su Rai3, è stato cancellato il previsto monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Tutto questo per un intervento diretto della Dirigenza Rai a poche ore dalla trasmissione, senza nessuna comunicazione all’autrice e conduttrice del programma. Questo è un caso gravissimo di censura nei confronti di Scurati. E un caso gravissimo di violazione dell’autonomia editoriale di un programma, oltreché una inquietante intimidazione di fatto nei confronti dell’autrice e conduttrice Serena Bortone, degli autori del programma, e per estensione di tutti gli autori Rai. La presidente Rai intervenga nei confronti di ad e direttore per chiarire questa vicenda. Siamo in presenza di un atto di censura e prevaricazione gravissimo, che non può essere accettato”.

Protesta anche Sandro Ruotolo, responsabile informazione della segreteria del Pd: “Telemeloni questa volta l’ha fatta veramente grossa. Ha cancellato il monologo di Antonio Scurati sul 25 Aprile previsto per questa sera. A 5 giorni dalla festa di Liberazione è una decisione che non possiamo accettare. Chiediamo a tutte le antifasciste e antifascisti di far sentire la loro (nostra) voce. Chiediamo ai vertici aziendali di fornire immediatamente il perché di questa che appare essere una censura insopportabile”.