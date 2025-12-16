Nella tenaglia

Dopo il documento strategico americano è facile prevedere che Usa e Russia ci stritoleranno. Faranno implodere l’Ue e non ci resterà che essere sottomessi nelle nuove sfere d’influenza. Saremo schiavi politicamente, economicamente e militarmente per le prossime generazioni. Questo va bene?

Battista Morselli

via email

Gentile lettore, no, non va bene, ma sarà così. E sa perché saremo stritolati in una tenaglia? Perché l’Europa ha sbagliato tutto, per viltà, per la piccolezza dei nostri leader e per la vergognosa piaggeria verso l’America di Biden, quella che ci sorrideva, baciava in fronte la nostra premier e nello stesso tempo sabotava il Nord Stream per pugnalarci alle spalle. Come scrivo non da oggi ma da quasi quattro anni, quando scoppiò la guerra l’Ue avrebbe dovuto garantire il massimo appoggio umanitario – ripeto, umanitario – all’Ucraina e alla sua gente: avrebbe dovuto accogliere i profughi, inviare medicine, cibo, ospedali da campo, ecc.; ma nello stesso tempo avrebbe dovuto dichiararsi parte terza ed estranea alla guerra, non parte attiva a sostegno di uno dei belligeranti, come ha fatto platealmente, mandando cataste di soldi e armi per uccidere i russi. Questa diversa postura diplomatica avrebbe evitato all’Europa di qualificarsi nemica della Russia, la quale per l’ultimo mezzo secolo era sempre stata amica, in particolare dell’Italia, e avrebbe permesso all’Ue di proporsi come mediatore e arbitro di un negoziato di pace. Invece abbiamo scommesso sulla vittoria nella guerra, come ci illudevano le sirene americane, e ora ne paghiamo le conseguenze. Chi è artefice del suo male, pianga sé stesso.

